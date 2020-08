Arma di Taggia: la gattina Gigia ha bisogno di una casa

Lei è Gigia gattina di circa 10 anni. Lei ha sempre vissuto libera facendosi coccolare da tutti ma circa un mese e mezzo fa è stata schiacciata da una macchina che le ha rotto il bacino. Ora sta bene ma non corre e non salta più, cammina lenta lenta .. quindi ha bisogno di una famiglia che le voglia bene. Perché lei è 100% Amore. Le piace essere coccolata ed è una gattina educata perché usa la lettiera. Gigia ha fatto il test Fiv e Felv ed è sana. Ha fatto il primo vaccino. Verrà fatto preaffido conoscitivo e successivamente adozione.

Gigia si trova ad Arma di Taggia. Per informazioni potete telefonare a Emanuela 3393670333