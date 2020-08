Regionali, Sappa: “Bene il turismo di agosto, dobbiamo investire per incentivarlo tutto l’anno”

“Ho verificato che tutte le spiagge da Ventimiglia a Sanremo, a Diano Marina sono con il tutto esaurito anche questa settimana è che anche i ristoranti e gli alberghi sono pienissimi. Un grande plauso quindi ai nostri operatori e la conferma che il comparto del turismo della nostra Riviera è fondamentale e va sostenuto fortemente dalla Regione“. Sono le considerazioni di Luigi Sappa, candidato del centrodestra alle prossime Elezioni regionali, alla luce degli ultimi dati turistici.

“Il nostro territorio ha reagito benissimo al post-lockdown - ha aggiunto Sappa - ma dobbiamo prendere spunto da questo per migliorare ancora e incentivare il comparto del turismo anche nel resto dell’anno, non solo d’estate. Come? Con investimenti e agevolazioni mirate e con importanti interventi infrastrutturali. Credo poi si debba portare avanti una sinergia comune anche sul piano della comunicazione. Abbiamo eventi straordinari come il Festival di Sanremo e non solo e dobbiamo sfruttarlo al meglio anche con il contributo della Regione”.