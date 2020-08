Regionali, Calenda in appoggio a Lista Massardo, Bruno Marra (Azione) fa chiarezza: "Non ci risulta"

"In veste di referente dell’unico gruppo provinciale imperiese di Azione, anche dopo essermi consultato con altri referenti di altri gruppi provinciali liguri di Azione, manifesto, senza alcuna polemica, un certo stupore per le dichiarazioni giornalisrtiche del capolista imperiese della Lista Massardo secondo cui tale lista avrebbe 'anche l’appoggio di Calenda'." A intervenire è il Referente del Gruppo Azione Imperia-Sanremo Bruno Marra che vuole fare chiarezz: " Non solo non ci risulta, anzi, ci risulta che il leader di Azione, Carlo Calenda, abbia deciso di non scendere in campo alle prossime elezioni amministrative in tutte e 7 le regioni chiamate al voto e negli oltre mille comuni al rinnovo. Decisione giusta per un partito, Azione, in fase di costruzione e che deve ancora tenere il congresso fondativo, sebbene sia già testato intorno al 3% ed in continua crescita. Gli eventuali ‘appoggi’ di singoli iscritti a titolo personale, per la lista Massardo o per altre liste, non devono coinvolgere il partito d’Azione".