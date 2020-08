Elezioni regionali: mattinata intensa ad Imperia e Sanremo per Marco Scajola

Una mattinata intensa per l’Assessore Marco Scajola ed i suoi sostenitori, presenti ad Imperia e Sanremo.

Questa mattina l’Assessore Marco Scajola ed i suoi sostenitori erano presenti ad Imperia e Sanremo per incontrare i cittadini.

In particolare, Marco Scajola ha voluto condividere con i cittadini l’impegno profuso in questi cinque anni di amministrazione ed ha evidenziato i risultati per il territorio. L’Assessore Marco Scajola, infatti, ha evidenziato gli obietti raggiunti grazie agli ingenti fondi erogati dalla Regione, con particolare riferimento al Ponente ligure, nonché le normative adottate per migliorare la vivibilità del nostro territorio e per incentivare il rilancio economico.

In un post sulla pagina Facebook Scajola scrive: “Imperia, Sanremo: un sabato mattina di campagna elettorale insieme a tante persone. Entusiasmo, voglia di fare, tante cose fatte e tante cose ancora da fare per il nostro Territorio!”