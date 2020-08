alvoto – Marco Scajola (Cambiamo con Toti Presidente): “Grande attenzione alle fasce deboli, con interventi per anziani e disabili”

L’assessore regionale Marco Scajola, candidato nella lista ‘Cambiamo con Toti Presidente’, è stato ospite della nuova puntata di #alvoto condotta da Federico Marchi. Durante la trasmissione si è parlato degli interventi per le fasce deboli della popolazione, in particolare anziani e disabili, messi in atto durante gli ultimi cinque anni di Amministrazione Regionale.

“Gli anziani rappresentano una realtà straordinaria, importante e numericamente significativa – ha detto Scajola - In Liguria abbiamo un’età media tra le più alte d’Europa, che rappresenta un segnale piacevole perché vuol dire che c’è una buona qualità della vita. La realtà degli anziani, così come ovviamente quella dei giovani, deve essere messa al centro delle politiche. Ai Comuni abbiamo dato una sorta di vademecum per la programmazione urbanistica dei prossimi anni, nella quale abbiamo previsto più aree verdi, zone di aggregazione e spazi all’aperto per aumentare sempre di più la vivibilità del territorio per i cittadini. Gli anziani chiedono cose anche semplici ma per loro molto importanti. Nella pianificazione urbanistica della Liguria avremo quindi un territorio più bello, sicuro e vivibile. Questo riguarda gli anziani ma anche le persone con problemi fisici. Abbiamo infatti lavorato molto sull’abbattimento delle barriere architettoniche, nelle città e nelle spiagge, con investimenti mirati. In questi cinque anni abbiamo soddisfatto tutte le richieste giunte alla Regione Liguria. L’obiettivo è sempre stato quello di rendere il nostro territorio più moderno, accogliente e alla portata di tutti, dai residenti ai turisti. Vogliamo infatti che le persone con difficoltà - ha concluso Marco Scajola - abbiano pari dignità di tutti gli altri cittadini”.

Tra i vari aspetti toccati durante l’intervista anche quelli relativi all’edilizia popolare e agli aiuti per la morosità causata dalle difficoltà legate all’emergenza Covid-19.

Guarda l’intervista integrale: