Ospedaletti: successo di pubblico per il concerto della cantante Amelia Cimiotti e della ‘Eufonika swing jazz band’ (foto)

Sold out, applausi e tanta partecipazione per il concerto/spettacolo ideato ed interpretato dalla cantante ‘crooner’ Amelia Cimiotti e dalla ‘Eufonika swing jazz band’, tenutosi venerdì 21 agosto presso l'Auditorium Comunale di Ospedaletti.

"Non solo un concerto jazz di ottimo livello - spiegano gli organizzatori -, ma uno spettacolo variegato tra immagini retrò, descrizioni narrate di storia jazz e una coinvolgente ‘Tap dance’.

Il pubblico è stato catturato da grandi melodie del passato, standard internazionali, ma la vera sorpresa proposta dalla band, riscuotendo grande successo, è stata la ‘contaminazione’ tra passato e moderno, pop e jazz, ritmi quali il charleston e il lindy hop su brani di Amy Winehouse, Sting, Abba, Lady Gaga.

Questo ‘swingare’ di modi e stili ha letteralmente trascinato il pubblico in un'esperienza insolita, graditissima. Un altro modo di fare jazz e di approcciarsi, ad opera di musicisti molto noti del panorama locale, confermando per l'ennesima volta che non solo grandi nomi o notorietà portano a ottimi risultati in termini di qualità e di riscontro.

Coinvolgente ed intensa l'interpretazione vocale di Amelia Cimiotti accompagnata al sax tenore, soprano, clarinetto da Simone Giacon, curatore degli arrangiamenti. Alle chitarre Marco Neri, al contrabbasso Mauro Demoro, alla batteria Jacopo Forno. Ospite della serata il M° Massimo Dal Prà al pianoforte.

A dare brio e originalità, gli applauditissimi interventi di ‘Tip Tap’ su coreografie di Giovanna La Vecchia della Kaleido Tap di Genova. Un felice sodalizio tra la band e le Tap dancers, tra musica e danza e improvvisazione! Ad impreziosire lo spettacolo, le immagini, i video ed il narrato curate da Massimo Cimiotti di MC Wed Photographer e videomaker".

Foto reportage di Fabio Acquarone Photography e Fabio Boursier