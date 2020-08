Domani Francesco Sarcina al Roof Garden del Casinò di Sanremo, il video messaggio

Tutto è pronto per il grande evento di domani 23 agosto al Roof Garden del Casinò di Sanremo, ospite il leader del gruppo ‘Le vibrazioni’ Francesco Sarcina, dove per l'occasione ha preparato un repertorio ricco di emozioni, infatti si esibirà in acustica con chitarra e voce. Quindi se ancora non avete pensato a cosa fare nella serata di domani, ci sono ancora alcuni posti disponibili per poter essere presenti allo spettacolo.

Ad aprire la serata un artista Biscegliese reduce dal Festival di New York e vincitore del ‘Pigro’, premio dedicato ad Ivan Graziani. L'organizzazione sarà presente in biglietteria oggi 22 agosto dalle 17.00 alle 20.00 e domani dalle 16.00 alle 19.00, presso l'entrata del Casinò ad ultimare le vendite.

Saranno presenti Lumin'Arte con la direzione artistica di Sonia Magaton, UNICEF con la rappresentanza di Colomba Tirari, referente regione Liguria, e il presidente del Casinò Adriano Battistotti.



Il video masseggio di Sarcina: