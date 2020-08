Tartufo, uno sguardo approfondito al “diamante dei boschi”

Come e dove vengono coltivati i tartufi?

Chi tra noi non ama i tartufi? Dalle tagliatelle fino alla crema tartufata , il tartufo è capace di regalare sensazioni enogastronomiche ineguagliabili.

Oggi però andremo a dare uno sguardo più approfondito al mondo di questi gioielli della terra, partendo proprio dai metodi di coltivazione.

L'instaurazione di una coltura di tartufi richiede piante giovani, derivanti da specie legnose di tartufo micorrizate.

L'operazione della micorrizica viene eseguita da unità specializzate e comprende principalmente due fasi: la prima consiste nell'accoppiare piante legnose con parti di funghi in grado di effettuare una riproduzione, ovviamente l’ operazione viene eseguita in laboratorio.

La seconda fase mira ad ottenere piante sane con buone micorrize. Il lavoro può essere eseguito in serra o direttamente a terra, per quantità maggiori anche in vivaio.

La piantagione nel luogo finale di sviluppo avviene solo verso ottobre. Il numero di piante necessarie per 1 ettaro di tartufo varia tra duecento e seicento, a seconda delle specie utilizzate.

I tartufi vengono piantati secondo la consueta tecnica utilizzata in frutticoltura e silvicoltura. Dopo la messa a dimora si eseguono lavori superficiali a una profondità di 5-6 cm nel terreno, la vegetazione erbosa attorno agli alberi viene distrutta con specifici mezzi manuali o diserbanti.

Dopo aver creato una vasta area libera intorno agli alberi, il terreno deve essere solo leggermente graffiato per distruggere la crosta sulla superficie, procedimento che consentirà di ottenere una buona aerazione.

Quando viene effettuata la raccolta?

La prima raccolta del tartufo può essere ottenuta solo almeno 4 anni dopo aver piantato alberi micorrizici. Dalla semina alla fruttificazione passa un periodo di cinque o sei anni; che tuttavia può passare anche ad una durata di un decennio.

Dal momento della fruttificazione, il tartufo si comporta come un raccolto perenne, che può durare anche cinquanta anni se ben mantenuto. La maturazione del tartufo estivo avviene in autunno a novembre, mentre quella del tartufo nero in inverno, verso dicembre.

I tartufi maturi emanano un odore gradevole, abbastanza forte, che attraversa lo strato superficiale del terreno.

A causa di questo odore, le colture di tartufo sono facilmente rilevabili da cani e maiali. Nelle tranquille e calde giornate autunnali, sciami di zanzare, attratte dall'odore del tartufo, fluttuano intorno a queste colture.

In Francia è stato costruito un rilevatore elettronico per facilitare la ricerca dei tartufi, dando modo anche ai ricercatori di agire con molta più prudenza.

Dopo dieci anni dalla semina, la quantità di tartufi raccolta all’anno può superare anche i dieci chili, portando al coltivatore grandi soddisfazioni.

Come i tartufi ricavano nutrimento dal suolo

La nutrizione dei tartufi è esclusivamente eterofila. Essi non richiedono infatti nutrienti chimici e industriali utilizzati per altre colture molto più comuni.

Sono capaci di prelevare tutto il nutrimento di cui hanno bisogno dagli arbusti nelle vicinanze, restituendo anidride carbonica e molte altre sostanze.

Proprio per questo motivo è molto importante possedere diversi alberi nel terreno dedito alla coltivazione dei tartufi. Generalmente vengono utilizzati i noccioli, che dopo anni e anni di sperimentazioni, si sono rivelati come i più adatti a tale scopo.

La completa mancanza di arbusti nella propria piantagione di tartufi, segnerà la rapida morte del fungo, che non avrà alcuna possibilità di crescere e svilupparsi correttamente.

Ovviamente tutto ciò deve essere accompagnato anche da una buona manutenzione manuale del campo.

Il coltivatore deve tenere la zona pulita, evitando quanto più possibile il contatto con pesticidi e altre sostanze tossiche.

E’ altresì molto importante costruire anche una solida recinzione per proteggere i tartufi.

L’uomo non è l’unico essere vivente in grado di percepire il loro forte aroma, anche gli altri animali nelle vicinanze verranno allertati, e sicuramente non tarderanno ad iniziare le proprie ricerche.