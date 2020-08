Intervento molto delicato questa notte a Imperia, precisamente ad Oneglia. Un uomo si è cosparso di benzina e ha minacciato di darsi fuoco. L'allarme è stato lanciato da alcuni cittadini. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine e i sanitari del 118 che sono riusciti ad evitare il peggio.

L'uomo è stato trasferito presso l'ospedale di Imperia per le cure e non è in pericolo di vita nonostante si sia cosparso di liquido infiammabile.