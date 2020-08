Coronavirus, 34 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore: nessuno in provincia di Imperia

Sono 34 i nuovi positivi al covid-19 nelle ultime ventiquattr'ore in Liguria che portano, al netto di 11 guarigioni, il totale degli attualmente positivi a 1.364 persone (+23). Buone notizie arrivano dagli ospedali, dove continua il calo dei ricoverati, ora 19 (-1 rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore non si registrano decessi. In provincia di Imperia quindi nessun amento dei casi di positività al virus. In totale sono 70 le persone che hanno contratto l'infezione. Stabile anche il dato delle persone ricoverate in ospedale che ad oggi sono quattro. Dodici persone in più invece, rispetto a ieri, si trovano in sorveglianza attiva.

I DATI

Totale tamponi effettuati: 221.618 (+1848)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 10.617 (+34)

Totale casi positivi individuati da test di screening: 1.365 (+1)

Totale casi positivi in pazienti sintomatici: 9.252 (+33)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.364 (+23)

Casi per provincia di residenza

Imperia 70

Savona 226 (+3)

La Spezia 68 (+6)

Genova 811 (+11)

Residenti fuori regione/estero 62 (+2)

Altro/in fase di verifica 127 (+1)

TOTALE 1.364

Ospedalizzati: 19 (1 in terapia intensiva) | -1

Asl1 4

Asl2 3 (-)

Policlinico San Martino 3 (1 in terapia intensiva) (-)

Evangelico 0

Galliera 0

Gaslini 4 (-)

Asl3 globale 0

Asl4 globale 1

Asl4 Sestri Levante 1

Asl5 4 (-1)

Isolamento domiciliare: 356 (+11)

Totale guariti: 7.682 (+11)

Decessi: 1.571 (0)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 70 (+12)

Asl2 355 (+73)

Asl3 413 (+23)

Asl4 165 (+22)

Asl5 348 (-29)

TOTALE 1.351

Questo il dettaglio dei 34 nuovi casi:

• 11 Asl 2 di cui: 9 struttura sociosanitaria contatto caso confermato link grigliata, 1 attività di screening, 1 segnalazione dipartimento di prevenzione

• 16 Asl 3 e area metropolitana, di cui: 5 contatto di caso confermato, 11 segnalazione dipartimento di prevenzione

• 7 Asl 5 di cui: 1 contatto di caso confermato, 6 segnalazione dipartimento di prevenzione

La Regione precisa che la specificazione della Asl sopra, non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.