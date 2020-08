Ventimiglia: proseguono i lavori in città per la manutenzione e la pulizia dei marciapiede (Foto)

Il Comune di Ventimiglia ha predisposto anche in pieno agosto una serie di interventi per la manutenzione e la pulizia dei marciapiede in città. Lavori previsti sia per la quotidiana pulizia, che per la sistemazione dei tratti che necessitavano di lavori di restyling per evitare spiacevoli incidenti.

Oltre alla sistemazione dei marciapiede, gli uffici comunali hanno predisposto anche lavori per la manutenzione del verde, altro importante biglietto da visita nel momento di massimo afflusso turistico.