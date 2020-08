Ventimiglia: oggi, inaugurato ufficialmente il nuovo cortile della scuola dell'infanzia di Via Veneto (foto)

Quest'oggi è stato inaugurato ufficialmente il nuovo cortile della scuola dell'infanzia di Via Veneto a Ventimiglia.

Alla presenza del Sindaco Gaetano Scullino, all'assessore ai servizi educativi Mabel Riolfo, ai consiglieri Palmero e Nazzari, Ioculano, Ballestra A, all'onorevole Di Muro, al Presidente della Fondazione Livio Casartelli Dott. Bosio, alla referente della scuola Primaria Porcheddu, nonché numerosi soci dell'associazione Albintimilium.

“Dopo l'emozionante murales di Falcone e Borsellino alle scuole di via Roma – si spiega nel comunicato -, torniamo a colorare con messaggi positivi le scuole ventimigliesi. Questa volta è Peter Pan il protagonista dei murales di writers locali che abbelliranno un muro grezzo di 150 metri, nel giardino interno della scuola di Via Veneto.

Dopo aver effettuato con una quindicina di soci le operazioni di intonacatura, fondo e tinteggiatura 'rosa ligure' del muro suddetto, i writers locali Alessando Palladino e Claudio Squillace armati di vernici e bombolette, hanno realizzato un meraviglioso murales raffigurante il personaggio letterario di Peter Pan, quale monito per i bambini di non smettere di sognare.

Un progetto ribattezzato Art Attack, che ci riempie il cuore, per il suo valore simbolico soprattutto oggi, dopo mesi estranianti per i bambini dati dal Covid 19. Oltre al murales abbiamo installato una cassetta Book crossing realizzata dall amico Maurizio Orso e donato 20 mini sedie per effettuare lezioni all'aperto.

L'intervento è stato possibile grazie al finanziamento da parte della Fondazione Casartelli ed alle donazioni degli associati per una spesa complessiva di circa 1500 euro, nonché al supporto dei seguenti esercenti Colorificio Iannello, Ristorante la Brazzeria, Ferramenta Luccisano,

Impresa edile Tian Burla. Ora grandi e piccini non resta che volare tutti insieme verso nuovi sogni e nuovi orizzonti sempre all'insegna del motto: Azione vs Mugugnu”.