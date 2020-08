Discoteche chiuse e piazze piene: anche a Sanremo la strana estate 2020 ha un’assurda doppia faccia (Foto)

Da una parte il deserto, dall’altra la folla, da una parte il silenzio, dall’altra musica e feste. Dopo l’ordinanza del ministro Roberto Speranza, l’estate 2020 anche a Sanremo vive un assurdo dualismo. Un nostro tour fotografico notturno nel cuore della Città dei Fiori ci ha dato lo spunto per un’ovvia riflessione: che senso ha tenere chiuse le discoteche se poi si creano liberi assembramenti in città?

Da un lato la buona notizia vede Sanremo con grandi presenze di turisti per le strade e sulle spiagge, dall’altra il controsenso si manifesta nel gran numero di persone che ogni sera affolla le piazze e le vie del centro, senza la minima attenzione nel rispetto delle distanze e, soprattutto, con un uso della mascherina a dir poco sporadico. Che differenza c’è con l’andare in discoteca?

La nuova ordinanza del Governo fonda le proprie basi su evidenze provate che hanno portato a una decisone drastica e dolorosa, ma non ha alcun senso allo stesso tempo tapparsi gli occhi di fronte a comportamenti che mettono a serio rischio la salute di tutti. Se attenzione dev’essere, allora che sia verso tutti e non soltanto nei confronti delle discoteche che si sono viste un obbligo di chiusura a metà estate con i titolari e i dipendenti che ogni sera assistono sbigottiti a feste di ogni genere per le vie e nelle piazze facendo i conti con l’incasso fermo a zero. La doppia faccia dell’estate sanremese è destinata a lasciare un segno indelebile, speriamo solo nella memoria e non anche nelle vite di chi è rimasto senza lavoro.