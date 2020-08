Le promozioni al Molo 8.44 non finiscono con i saldi: tutto l'anno spazio agli sconti su diversi prodotti

Le promozioni al Molo 8.44 di Vado Ligure non finiscono con i saldi: tutto l’anno ci sono tanti sconti su varie tipologie di prodotti, dall’abbigliamento, agli articoli per gli animali domestici, pulizia e igiene della casa e molto altro: seguendo il centro commerciale su Facebook o su Instagram si possono avere aggiornamenti quotidiani sulle novità.

"Abbiamo a cuore la vostra salute e invitiamo tutti coloro che scelgono di trascorrere del tempo nella nostra struttura a rispettare l’obbligo della mascherina e a mantenere le distanze di sicurezza sia in coda che negli spazi comuni" dicono dal Molo 8.44.

"La prudenza di tutti ci aiuterà a mantenere la situazione sotto controllo, così che potremo godere di momenti di serenità e spensieratezza, come lo shopping, una pausa in un bar o in un ristorante o una passeggiata nel centro...aperto all’aperto" continuano dallo shopping center più grande della regione Liguria.