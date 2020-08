Taggia: dopo i due incidenti mortali di inizio agosto cambia l'incrocio sulla SP 548, arriveranno anche i Velo Ok

A Taggia è iniziato l'intervento di messa in sicurezza dell'incrocio sulla superstrada dove si sono verificati due incidenti mortali a inizio mese. Gianni Alberti, il 31 luglio e Francesco Trifilio, il 7 agosto, hanno perso la vita in questo punto della SP 548, tra Arma e Taggia.

Per il momento è stata fatta una modifica provvisoria con il posizionamento di alcune barriere che hanno cambiato la viabilità sull'intersezione tra la via ad alto scorrimento e la bretella d'ingresso al parco commerciale. Ora non sarà più consentita la svolta verso l'interno. Infatti, è stata rifatta anche la segnaletica orizzontale, realizzando una doppia linea continua.

"Quella zona è sempre stata soggetta all'alta velocità. Subito dopo i drammatici accadimenti dei due incidenti mortali che per un tragico gioco del destino si sono verificati a pochi giorni l'uno dall'altro, ci siamo incontrati con la Provincia per capire come poter intervenire. - spiega il sindaco Mario Conio - Ci tengo a dire che si tratta di una sistemazione provvisoria, un primo intervento deciso che renderà sicura l’area. Il prossimo passo sarà tra pochi giorni. Abbiamo deciso di posizionare due Velo-Ok, uno in prossimità dell'incrocio e l'altro più a nord sulla stessa strada. È nostra volontà migliorare la sicurezza di questa via per evitare che si verifichino ulteriori incidenti".

Il problema della velocità rimane un dato di fatto. Su questo incrocio sono ben pochi i veicoli che rispettano il limite di 50 km/h. Dal confronto tra Comune e Provincia, per il momento l'unica soluzione a norma di legge attuabile risulta quella dei rilevatori di velocità. I Velo-Ok su Taggia sono presenti da diverso tempo e sono considerati degli strumenti abbastanza controversi. L'opinione pubblica li ritiene poco utili perchè non sono sempre attivi mentre le amministrazioni che li utilizzano da tempo ne sostengono l'efficacia, dimostrando, dati alla mano, come i guidatori preferiscano rallentare di fronte ai cilindri arancioni, temendo che siano attivi,