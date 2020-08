I residenti nella zona di via Fratelli Asquasciati denunciano la massiccia presenza di auto in divieto di sosta. Data anche la grande affluenza di turisti e proprietari di seconde case, in molti tendono a parcheggiare senza alcuni rispetto delle norme, provocando di fatto un pericolo sia per i pedoni che per i mezzi in transito.

Per questo motivo i residenti chiedono un intervento da parte della Polizia Municipale.