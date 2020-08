Coronavirus: sono 31 i nuovi contagiati in Liguria, morti due uomini di 55 e 89 anni

Aumentano ancora i casi di Coronavirus in Liguria, sono 31 i nuovi contagiati in regione. Un caso in più in provincia di Imperia (ora il totale è di 70), mentre restano 5 i ricoverati all’ospedale di Sanremo. In regione si segnalano due decessi, entrambi all’ospedale di Savona. Si tratta di due uomini di 55 e 89 anni la cui morte è avvenuta lo scorso 16 agosto, ma la registrazione nelle schede di Regione Liguria è stata resa nota oggi.

I DATI

Totale tamponi effettuati: 217.976 (+2.361)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 10.562 (+31)

Totale casi positivi individuati da test di screening: 1.364 (+5)

Totale casi positivi in pazienti sintomatici: 9.198 (+28)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.332 (+17)

Casi per provincia di residenza

Imperia 70

Savona 222

La Spezia 61

Genova 795

Residenti fuori regione/estero 59

Altro/in fase di verifica 125

TOTALE 1.332



Ospedalizzati: 22 (1 in terapia intensiva) | -2

Asl1 5 (0)

Asl2 4 (0)

Policlinico San Martino 4 (1 in terapia intensiva)

Evangelico 0

Galliera 0 (-2)

Gaslini 4 (0)

Asl3 globale 0

Asl4 globale 1

Asl4 Sestri Levante 1

Asl5 4



Isolamento domiciliare: 333 (+14)

Totale guariti: 7.659 (+12)

Decessi: 1.571 (+2)



Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 53

Asl2 334

Asl3 339

Asl4 133

Asl5 280

TOTALE 1.139