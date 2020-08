Ritorno a scuola, Toti: "Riaprire in sicurezza, ma è una follia far indossare ai bambini 8 ore la mascherina"

"In queste ore leggo tanti messaggi di genitori preoccupati e sono completamente dalla loro parte: dobbiamo riaprire le scuole in sicurezza, ma non possiamo chiedere ai nostri bambini di portare la mascherina per 8 ore al giorno, è una follia". Così, sulla propria pagina Facebook, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Invece di spararle grosse in giro - prosegue il governatore - paventando il mancato rientro tra i banchi, perché gli scienziati consulenti del Governo non si attivano per trovare alternative? E poi l’esecutivo, una volta tanto, può prendersi la responsabilità di decidere qualcosa senza dare l'ultima parola ai tecnici? Distanziamento, mascherine per gli operatori e test non potrebbero essere una strada? Bisogna trovare delle soluzioni e bisogna farlo in fretta".

"Ipotizzare di non aprire le scuole e abdicare alla formazione dei giovani dopo gli ultimi mesi di lockdown è inaccettabile. Questa una partita che il nostro Paese non può permettersi di perdere. E io mi batterò in prima persona per i nostri bambini e ragazzi. Sono loro il nostro futuro!" conclude infine Toti.