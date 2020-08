Elezioni regionali, Roberto Pisani: "Centristi, moderati, cattolici, europeisti e socialisti riformisti coesi per Sansa"

Roberto Pisani annuncia: "I centristi, i moderati, i cattolici, gli europeisti ed i socialisti riformisti veri come me per le Elezioni Regionali Liguria del 20 settembre, hanno trovato ospitalità nella loro “casa” (lista elettorale) nata dall’unione di: Centro Democratico (On. Bruno Tabacci ex DC) Demos (Democrazia Solidale nel gruppo parlamentare europeo Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici) Europa Verde (European Green Party). Il Candidato Presidente Regione Liguria sarà Ferruccio Sansa.

Come già anticipato si completa anche in Liguria l’accordo elettorale a quattro poli o anime molto simile a quello che attualmente governa in Italia (Conte bis) e composto nella nostra regione da: Sinistra Progressista, Partito Democratico Movimento 5 Stelle Polo centrista moderato ed ecologista (più la Lista Ferruccio Sansa Presidente).

Questo accordo ha con l’impegno di tutti in stima nel suo DNA una potenzialità elettorale altissima valutabile nel 55% - 60% del corpo elettorale genovese e ligure ed è pronto a ricevere dagli Elettori il mandato amministrativo a governare. La presentazione ufficiale avverrà sabato 29 Agosto ore 10,30 presso la sala CAP Via Albertazzi 1 Genova, presente Ferruccio Sansa".