Elezioni regionali 2020, Alessandro Piana inaugura il point a Sanremo. A sostenerlo anche l'europarlamentare Campomenosi e il deputato Rinaldi (Foto e video)

"Apriamo questo importante point a Sanremo, città importante per storia, politica, cultura e soprattutto perchè è una delle perle del turismo della Liguria. Ho voluto dare ampio risalto e considerazione a questa città perché in passato ha determinato l’esito delle elezioni regionali. Era importante dare questo segnale e ringrazio tutti coloro i quali sono accorsi all’ inaugurazione. In particolare l’europarlamentare Campomenosi e l’onorevole Rinandi e soprattutto l’onorevole Flavio Di Muro che è anche il nostro commissario provinciale e sta coordinando la campagna elettorale. Ringrazio anche tutti gli amministratori presenti". Sono parole di soddisfazione quelle pronunciate da Alessandro Piana, presidente del consiglio regionale uscente e capolista della Lega alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre, che nel tardo pomeriggio di oggi ha inaugurato il point in via Roma a Sanremo.

In tanti hanno preso parte all'inaugurazione e tra questi anche Mabel Riolfo, candidata della Lega per il collegio imperiese, il deputato Antonio Rinaldi e l'europarlamentare Marco Campomenosi il quale ha dichiarato che "sto sostenendo tutti i candidati della Lega in questa campagna elettorale, così come loro tutti hanno sostenuto me lo scorso anno. Ieri eravamo in provincia di La Spezia con Matteo Salvini, oggi siamo qua a Sanremo e poi dopo andremo ad Andora, Laigueglia, insomma una campagna importante perché il risultato non sarà solo quello magari di confermare un governo della Regione che a noi piace e che noi vogliamo migliori ancora di più quelli che sono i servizi, la qualità del rapporto con i cittadini liguri, ma deve essere un segnale dato anche a Roma, perché una Lega forte, magari primo partito, sarà importante per avvicinarci anche a quelle elezioni politiche che auspichiamo arrivino al più presto. Speriamo anche di un buon risultato nelle altre regioni, alcuni dicono che in Liguria è scontato: no, noi non ci accontentiamo e non guardiamo i sondaggi, vogliamo lavorare. Con persone come Alessandro io sono in rapporti di amicizia da tantissimi anni, con tutti gli altri candidati della Lega abbiamo un'ottima squadra: con Edoardo Rixi credo che stiamo facendo un buon lavoro. Le liste saranno depositate formalmente domani e sarà importante quello che faremo nell'entroterra, nei capoluoghi, nelle città della Riviera, nei piccoli centri anche di montagna come eravamo ieri con Matteo Salvini. Quindi questo è importante".

Il deputato Rinaldi invece, si dice certo che Alessandro Piana "farà dei bei numeri è stato un amministratore capace ed è giusto ripremiarlo". Su un possibile rinvio delle elezioni Rinaldi ha sottolineato che "gli italiani hanno diritto di votare sia per le regionali che per il referendum. Se qualcuno vuole tappare la bocca agli italiani e 'mettergli la mascherina' noi scendiamo in piazza".