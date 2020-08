Il lockdown ha cambiato le abitudini di pagamento degli Italiani

Che l’Italia fosse un Paese di risparmiatori già lo si sapeva. L’avvento della pandemia causata dal coronavirus non ha fatto altro che confermare la tendenza. I dati resi noti dall’Istituto nazionale di statistica relativi al primo trimestre dell’anno (propensione al risparmio al 12,5%, in crescita di 4,6 punti percentuali rispetto agli ultimi tre mesi del 2019) ci dicono che, complice l’emergenza sanitaria, le famiglie italiane preferiscono mettere da parte i soldi per affrontare eventuali imprevisti.

Se da un lato ha rafforzato il mito dell’italiano risparmiatore, il lockdown imposto per frenare l’impennata della curva dei contagi da Covid-19 ha significativamente influito sulle abitudini di consumo – e principalmente di pagamento ­– dei nostri connazionali. Costretti alla quarantena tra le mura domestiche, in molti non hanno avuto altra scelta che quella di ricorrere agli acquisti online e ai sistemi di pagamento elettronici per effettuare le proprie spese in sicurezza.









Il coronavirus ha cambiato le abitudini di pagamento degli Italiani, con un forte aumento dei pagamenti digitali – Fonte: Pixabay

Casinò online ed e-commerce: le industrie pioniere dei pagamenti online

Per accorciare le distanze con i clienti, anche i piccoli negozi di quartiere hanno iniziato a guardare con maggiore interesse alle opportunità offerte dal web e dai pagamenti digitali, imboccando una strada da tempo spianata da alcune realtà precorritrici del digital payment. Pensiamo ad esempio ai casinò online, che fin da subito hanno dovuto trovare il modo di consentire ai propri utenti la possibilità di trasferire denaro in modo semplice, rapido e soprattutto sicuro. Oggi le case da gioco virtuali vantano collaborazioni commerciali con i principali colossi delle transazioni elettroniche, primo tra tutti PayPal. A questo proposito, su truffa.net è possibile trovare un elenco dei migliori casinò con PayPal attualmente presenti in rete, che propongono una vastissima scelta di giochi e garantiscono emozioni pari a quelle provate all’interno delle sale terrestri. Sempre più marchi sono pronti a espandere il mercato e l’offerta di prodotti, puntando anche sulle modalità di gioco live, con croupier in carne e ossa, roulette e tavoli rigorosamente dal vivo.

A fare da traino agli acquisti e ai pagamenti digitali è inoltre da sempre il settore dell’e-commerce al quale, secondo il Report Digital 2020 di We Are Social, va il merito di aver generato più del 90% delle transazioni elettroniche. Secondo gli analisti, i numeri del commercio online sono destinati a crescere, con gli acquisti che sfioreranno la quota di 22,7 miliardi di euro in chiusura del 2020, facendo registrare un incremento di 26 punti percentuali rispetto all’anno precedente (fonte: Osservatorio e-Commerce b2c del Politecnico di Milano).

Nel quadro di crescita generale dell’e-payment, uscito rafforzato dai mesi di lockdown, assumono il ruolo di osservati speciali i pagamenti innovativi. A questa categoria appartengono gli e-Wallet, le transazioni in prossimità da mobile e il contactless.









PayPal fornisce servizi di pagamento sicuri per gli acquisti online – Fonte: Pixabay

E-Wallet

I portafogli virtuali consentono di effettuare il pagamento online registrando semplicemente un account gratuito protetto da una password a cui è associato il proprio indirizzo e-mail. Il wallet Internet-based più usato negli Usa e in Europa è Pay-Pal. Il sistema di pagamento ideato da Elon Musk, che conta 277 milioni di utenti in tutto il mondo, è la soluzione ideale e il mezzo più sicuro per gli acquisti e-commerce, perché non comporta la trasmissione dei dati sensibili a soggetti terzi.

Mobile Proximity Payment

Nei pagamenti elettronici di prossimità lo smartphone funziona sostanzialmente come una carta contactless, consentendo di effettuare gli acquisti in modalità remote (a distanza). Secondo l’Osservatorio Innovative payments della School of Management del Politecnico di Milano, il Mobile Proximity Payment in Italia è cresciuto del 109% rispetto al 2018.

Carte contactless

I sistemi di pagamento contactless, spinti dalle necessità di distanziamento fisico causate dall’emergenza Covid-19, crescono arrivando a coinvolgere anche le transazioni di minore importo. Rispetto al 2018, i volumi generati dai pagamenti con carta contactless hanno fatto registrare il +67%.

Come si è visto, le abitudini di pagamento degli Italiani stanno cambiando ed è probabile che continueranno a farlo. Secondo gli esperti, nel futuro più prossimo i dispositivi mobili e i wearable sono destinati a occupare un ruolo di primo piano nel settore dell’innovative payment, così come le smart tv, le smart car, gli elettrodomestici e gli accessori smart. In aggiunta, si inizia sempre più spesso a parlare di pagamenti invisibili, grazie ai quali sarà possibile pagare la spesa senza dover passare dalla cassa.