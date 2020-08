Sanremo: vandali in azione sulla statua di Mike Bongiorno, l'assessore Ormea "Sono indignata"

A Sanremo, ignoti hanno danneggiato la statua di Mike Bongiorno. Da qualche tempo sulla cartellina del presentatore, sotto l’iconica scritta ‘Allegria!’ c’è un graffito fatto con un pennarello.



A una prima occhiata si direbbe la ‘tag’ (firma) di qualche writer. Non un gesto d’arte in questo caso ma un atto vandalico ai danni dell’iconica statua, forse il monumento più apprezzato dai turisti che visitano Sanremo. Da quando la scultura bronzea di Mike è stata posizionata in via Escoffier, ogni giorno ci sono sempre persone che si fanno un selfie con ‘lui’.

Difficile determinare a quando risalga il danneggiamento. Infatti non sono state inviate segnalazioni né al Comune né al comando di polizia municipale. Un dettaglio che potrebbe lasciare impunito l’autore del gesto, nonostante nell’area intorno alla statua siano presenti tantissime telecamere, private e del circuito di videosorveglianza cittadino.



E’ certo che il responsabile abbia agito negli ultimi mesi, in quanto a marzo, a inizio lockdown la statua non presentava alcuna scritta. Sull’accaduto, l’assessore alla cultura, Silvana Ormea si è detta profondamente indignata per questo gravissimo gesto sconsiderato che danneggia Sanremo. Inoltre, suo l’impegno personale a fare rimuovere in tempi rapidi il graffito dal monumento. La Polizia Locale visionerà i filmati per cercare di trovare elementi utili a identificare il responsabile.