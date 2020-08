Sanremo: un agosto tra degrado, spazzatura e sporcizia nell’oasi verde di San Romolo (Fotogallery)

La splendida oasi verde di San Romolo non merita di presentarsi così in pieno agosto ai turisti che la scelgono per una fresca giornata in collina. Come si vede dalle immagini che pubblichiamo, i boschi vicino al famoso prato (ma anche il prato stesso) sembra siano stati scelti da qualcuno come discarica improvvisata. Ci sono sì piccoli rifiuti, sicuramente abbandonati da qualche incivile durante una gita o una grigliata, ma c’è anche della spazzatura che certamente è stata portata lì da chi se ne voleva sbarazzare senza curarsi minimamente delle regole di conferimento.

Da una parte merge quindi l’inciviltà di chi sporca senza nessuna vergogna, ma dall’atra anche la poca attenzione di chi dovrebbe pulire e reprimere alcuni comportamenti.