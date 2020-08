Diano Marina, controlli anti-Covid della Polizia Municipale: sgomberata la spiaggia e sequestrati ombrelloni e asciugamani

Sono in tutto 22 i sequestri effettuati ieri nel tardo pomeriggio dagli agenti della Polizia Municipale di Diano Marina. Nello specifico sono state sequestrati lettini, ombrelloni e asciugamani che occupavano circa 200 mq di arenile risultati essere installati abusivamente lungo la spiaggia libera sita nei pressi del Porticciolo.

I controlli della Municipale, diretta dal comandante Franco Mistretta rientrano nei servizi volti al contrasto della normativa che mira a scongiurare la diffusione del covid-19. E proprio per contrastare il mancato rispetto del distanziamento sociale questa estate la spiaggia libera in questione è stata data in concessione alla G.M.spa. Al momento delle operazioni i proprietari delle attrezzature, poste a meno di un metro di distanza l'una dall'altra, sono rimasti ignoti.

Adesso la Polizia Municipale continuerà a compiere degli accertamenti al fine di identificare i proprietari di queste attrezzature che rischiano una sanzione di oltre mille euro e anche una denuncia per occupazione abusiva di suolo pubblico.