Covid 19: tre rifugi alpini chiusi fino a sabato

Il Parc National Mercantour comunica che, a seguito dell'individuazione di un caso di Covid-19, il Refuge de Nice a Belvédère e il Refuge des Merveilles a Tende sono attualmente chiusi per le procedure di messa in sicurezza e igienizzazione.

Le squadre impegnate nelle operazioni sono al lavoro e stanno facendo tutto il possibile per garantire buone condizioni di accoglienza nel rispetto degli standard sanitari e delle normative attualmente in vigore.La riapertura dei due rifugi è prevista, salvo diversa indicazione, nella mattinata di sabato 22 agosto.

Per le medesime cause chiuso pure il Refuge Longon a Roure.