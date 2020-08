La Scuola Secondaria di primo grado 'Italo Calvino' dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante vince il Concorso CONI 'Campioni di Fair Play'

Grande soddisfazione per la Scuola Secondaria di primo grado “Italo Calvino” dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante per aver vinto il Concorso CONI 'Campioni di Fair Play' e poter rappresentare la Liguria a livello nazionale.

Sul sito di 'Scuole aperte allo sport' è stata pubblicata la raccolta degli elaborati vincitori del contest di progetto: http://www.scuoleaperteallosport.it/home/percorso-valoriale.html. Qui è possibile sfogliare gli elaborati realizzati dai ragazzi.

"La Scuola ha aderito nell'anno scolastico 2019/2020 al Progetto Coni 'Scuole Aperte allo Sport'. Si tratta di un progetto nazionale promosso dal CONI al fine di permettere a tutti i ragazzi di sperimentare attività sportive meno conosciute e/o praticate a livello scolastico. Il progetto è iniziato a Febbraio con la Ginnastica Artistica. In tutte le classi sono state realizzate Coreografie di Street Gym, insieme al tecnico Monia Stabile dell' A.S.D. Ginnastica Riviera dei Fiori, che hanno coinvolto tutti gli alunni, non solo sul piano strettamente motorio e sportivo, ma anche su tematiche relative al rispetto dell'ambiente e sui pericoli dell'inquinamento. L'idea era quella di presentare le coreografie al termine dell'anno scolastico, durante la festa dello sport.

Purtroppo la chiusura delle Scuole per la pandemia da Covid-19 ha bloccato il progetto, che sarebbe proseguito con il Baseball e la Vela.

Durante la fase della Didattica a Distanza tutti gli alunni sono stati coinvolti dai docenti di Ed. Fisica con riflessioni sui valori dello sport e sull'importanza del Fair Play. Ogni alunno ha quindi realizzato un proprio elaborato sulle tematiche affrontate. Tra tutti gli elaborati la commissione dei docenti ha scelto l'elaborato di Aurora V. classe 2B. Per la completezza e l'originalità il lavoro è piaciuto molto anche alla commissione regionale ligure del CONI ed è così stato scelto quale elaborato rappresentativo della regione Liguria.

Il progetto è stato seguito dalla prof.ssa Daniela Bordoli insieme alle prof.sse Marzia Riccardi e Angelica Stella.

Il team dei docenti, decisamente convinto del forte ruolo dell'attività motoria e sportiva sulla crescita delle nuove generazioni, ringrazia il CONI per l'importante iniziativa che ha messo in atto a livello nazionale ed auspica di poter proporre l'attività anche il prossimo anno scolastico, sperando di poter realizzare le proposte sportive in presenza, in piena sicurezza e nel rispetto dei protocolli nazionali".