Nessun nuovo caso di covid-19 nel Principato di Monaco. Una persona non residente, invece, è risultata positiva ed è stata ricoverata questa sera. Il totale dei positivi nel Principato, quindi, ammonta ancora a 148 persone colpite.

Questa sera in ospedale sono in cura due persone, una in terapia intensiva. Si registra anche un'ulteriore guarigione. Il numero totale dei guariti è di 113 pazienti. Sono 13 le persone seguite dal Centro di Monitoraggio Domestico.