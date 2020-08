Giovane scomparso da ieri nella zona tra San Bartolomeo al Mare e Albenga, l'appello corre sui social

Sui social network corre l'appello per la scomparsa di un giovane nella zona tra San Bartolomeo al Mare e Albenga.



La sorella scrive: “Ciao a tutti ho un piccolo favore da chiedervi se siete in Liguria o conoscete qualcuno che vive nella zona tra san Bartolomeo al Mare fino ad Albenga per favore se vedete o vede mio fratello contattate i carabinieri, è disperso da ieri”.

AGGIORNAMENTO 20 AGOSTO 2020 - Il 17enne è stato ritrovato dai carabinieri della stazione radiomobile di Alassio nei pressi della locale stazione ferroviaria. Era a bordo di un auto, ma l'equipaggio lo ha subito riconosciuto e condotto in caserma per essere poi consegnato ai suoi genitori.