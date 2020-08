I mercoledì Veg di Ortofruit: oggi prepariamo insalata di pasta ai mirtilli

Frutta e ortaggi di Ortofruit Italia tornano protagonisti ogni mercoledì con le ricette 100% veg e super-salutari commentate dalla redazione de ilGolosario di Paolo Massobrio!

PRODOTTO DELLA SETTIMANA: il mirtillo nero

E’ una piccola bacca dal colore blu notte, contiene pochissimi zuccheri ed è una miniera di antiossidanti e flavonoidi: per questo è considerato il superfood dei frutti di bosco con svariati benefici che vanno dal bruciare in grassi in eccesso a migliorare le capacità mnemoniche, al prevenire e combattere la cistite. Anche sul consumo si dimostra incredibilmente versatile: infusi, succhi, estratti, mescolato in piatti dolci e salati: si può consumare in tutte le salse!

INSALATA DI PASTA AI MIRTILLI Una pasta decisamente versatile, consumabile sia fredda che intiepidita, a casa così come in spiaggia o al lavoro. Da condividere in allegria come suggerisce la vivacità dei colori (e vitamine) del suo mix di verdura e frutta di stagione!

PRODOTTO DELLA SETTIMANA

Tempi

25 minuti + 15 di raffreddamento

Ideale per…

il pranzo (a casa o fuori casa)

Ingredienti (4 persone)

125 g di mirtilli freschi

300 g di piselli freschi

200 g di pomodori ciliegini

300 g di pasta tipo “mezzi rigatoni”

2 cucchiai di olio evo

Sale e pepe q.b.

Procedimento

Cuocete la pasta in acqua salata per il tempo indicato sulla confezione.

A 5 minuti dalla fine della cottura della pasta, aggiungete i piselli (precedentemente lavati).

Scolate la pasta con i piselli e passatela sotto l’acqua corrente fredda per interrompere la cottura.

Aggiungete frutta e verdura già lavata: i mirtilli, i pomodorini tagliati a pezzetti e condite con olio evo, sale e pepe.

Se avanza?

Preparate una besciamella con della bevanda vegetale, aggiungetela alla pasta avanzata e fatela gratinare in forno per 10-15 minuti a 180°C aggiungendo altre verdure a piacere per ottenere una pasta al forno veg-veloce!