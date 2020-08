Integratori per dimagrire: cosa sono, come funzionano, quando prenderli

Il dimagrimento, la tonificazione e il drenaggio dei liquidi corporei, rappresenta l'obbiettivo principale della maggior parte delle diete dimagranti e delle sessioni di esercizio in palestra. Tuttavia, specialmente per tutti coloro che non dispongono di tempo a sufficienza da poter dedicare alla cura del proprio fisico, portare avanti uno stile di vita sano e rimanere fedeli agli obbiettivi di allenamento giornaliero prefissati, non è per nulla semplice: gli integratori alimentari dimagranti possono rivelarsi utili, proprio a questo proposito.

Integratori dimagranti: cosa sono

Gli integratori per dimagrire sono prodotti alimentari formulati in modo da poter agire direttamente sul metabolismo corporeo, intervenendo in maniera mirata su tutti quei particolari processi fisiologici, finalizzati all'assorbimento e alla degradazione dei grassi e dei carboidrati. In questo modo aiutano il soggetto a regolare internamente il proprio equilibrio omeostatico di base, intervenendo su delle tappe metaboliche specifiche.

Il principio che sta alla base dell'azione degli integratori dimagranti, prevede il loro intervento diretto su due categorie di sostanze presenti in circolo nell'organismo: si considerino i quantitativi di carboidrati e grassi che vengono assunti quotidianamente tramite la dieta, oppure quelli che vengono immagazzinati dalle cellule sotto forma di macromolecole di deposito e riserve di energia.

Come funzionano

I prodotti integrativi come Spirulina Fit che intervengono sulle sostanze di natura esogena, ossia estranee al corpo, che vengono immagazzinate giornalmente tramite la dieta, svolgono la propria azione intervenendo sulle tradizionali tappe del metabolismo, potenziando e migliorando i processi catabolici dei carboidrati e promuovendo la degradazione dei grassi. Questi possono agire principalmente in due differenti modi:

influenzando i processi metabolici coinvolti: questi sono principalmente la glicolisi, che comprende tutte le fasi necessarie per convertire gli zuccheri in energia e il ciclo di Krebs, che invece agisce degradando le molecole lipidiche che derivano da uno stato pre o post-prandiale, evitando il loro accumulo nel tessuto adiposo

favorendo l'assorbimento e la peristalsi intestinale: garantire una buona funzionalità dell'apparato gastro-enterico, significa assicurarsi un corretto apporto di vitamine ed altre sostanze fondamentali per i processi catabolici e degradativi

Per quanto riguarda invece gli integratori dimagranti ad azione endogena, che si occupano di attuare un vero e proprio smaltimento delle riserve fisiologiche di glicogeno e goccioline lipidiche, la loro azione può svolgersi tramite:

mobilitazione dei grassi: agiscono sulla "compattezza" e sulla rigidità delle unità adipose, promuovendo il distacco delle macromolecole lipidiche e la loro successiva degradazione attraverso il ciclo degli acidi grassi

stato di chetosi metabolica: consiste nel rendere il corpo completamente incapace di sfruttare gli zuccheri esogeni, costringendolo a servirsi e a bruciare le componenti di riserva per la sopravvivenza e la produzione di energia. Questa condizione, per quanto provochi un'effettiva riduzione della massa grassa dell'organismo, può essere anche molto pericolosa e indurre uno stato infiammatorio generalizzato, a causa dell'aumento dei corpi chetonici in circolo e alla conseguente alterazione del livello di acidità sanguigna.

Quando assumere integratori dimagranti

Fare uso di integratori alimentari finalizzati al dimagrimento, significa intervenire in maniera diretta sul funzionamento interno del proprio corpo: se si utilizzano prodotti naturali, privi di controindicazioni, che presentino certificazioni affidabili, questo non può che portare beneficio all'organismo e facilitare il processo di smaltimento dei grassi, senza fatiche eccessive.

Tuttavia, pensare di sbarazzarsi dei chili di troppo, esclusivamente tramite l'assunzione di integratori, non solo è sbagliato, ma potrebbe essere anche deleterio per il metabolismo: è essenziale coadiuvare, all'azione di questi prodotti, un certo impegno personale, inteso come modifica, per quanto possibile, del proprio stile di vita, eliminando abitudini dannose come il consumo di alcool o di tabacco e perseguendo un regime alimentare ipoglicemico e carente di grassi saturi.

Posologia

Acquistabili sotto forma di compresse vegetali, oppure di polvere, gli integratori dimagranti possiedono una posologia variabile, a seconda della loro funzione: se ad esempio si utilizzano integratori che stimolano i processi digestivi, è consigliabile assumerli dopo i pasti principali, per un massimo di 2-3 volte al giorno. Lo stesso vale per gli integratori che intervengono sulle sostanze esogene, promuovendo in maniera selettiva la degradazione degli alimenti che potrebbero provocare un aumento del tessuto adiposo.

Se invece si opta per integratori chetogenici, oppure finalizzati alla mobilizzazione dei grassi tissutali o intracellulari, la loro assunzione può prescindere dai pasti: in questo caso, 1-2 compresse al giorno risultano pienamente sufficienti, per evitare di sovraccaricare il metabolismo e di alterare il pH tampone del sangue.

Controindicazioni

É sempre bene tenere a mente che questi prodotti quali Reduslim, agiscono sul metabolismo, andando a interferire con processi di per sè sottoposti ad una regolazione fisiologica perfetta: alterare queste tappe con prodotti non sicuri o eccessivamente aggressivi, potrebbe ledere massivamente l'equilibrio del proprio fisico, per cui si consiglia di prestare molta attenzione prima di procedere con l'acquisto e l'assunzione di integratori, e di chiedere sempre consiglio al proprio medico o al proprio farmacista di fiducia, che saprà di certo indirizzare il cliente verso la soluzione più giusta e coerente rispetto alle sue necessità.