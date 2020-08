Il travel influencer italiano che risolleverà il turismo internazionale

Il turismo, senza alcun dubbio, è uno dei principali settori del nostro sistema economico. Negli ultimi anni, la tendenza all'aumento della domanda turistica si è associata alla richiesta turistica di visitare mete ambite per autenticità, scoprendo culture e tradizioni locali, nel massimo rispetto dell'ambiente culturale. Oggi i turisti sono stanchi ogni anno delle stesse destinazioni e delle stesse vacanze. I turisti ormai hanno esperienza e hanno bisogno dell'autenticità dei paesi "per l'ambiente di vita" e di un'esperienza unica. Il turismo è uno strumento di innovazione: nel settore turistico le idee diventano sempre più critiche; devono essere innovativi, brillanti, ma soprattutto competitivi.

Stefano Cicchini; l'influencer di viaggio

Stefano Cicchini è un noto influencer di viaggi e blogger. Mira a far rivivere l'industria del turismo morta in tutto il mondo.

Per questo scopo, sta visitando Malta. Dal 28 al 31 agosto sarà ospite di Visit Malta

per promuovere l'area e incoraggiare il turismo internazionale a visitare Malta.

Importanza

La cosa migliore degli influencer di viaggio come Stefano Cicchini travel influencer italiano enti turistici -chi gestisce un blog di viaggio, è la quantità di denaro e le possibilità che fanno per tutti noi di fare soldi. Ci sono così tanti beni nascosti in ogni paese che quasi nessuno li nota solo perché non ha la determinazione a cercarli. Tutti i blog di viaggio sono importanti anche perché l'esperienza dei blogger può aiutarci a evitare alcuni errori comuni in un determinato luogo. I travel blogger come Stefano Cicchini possono raccontarti per esperienza personale cosa vuol dire camminare per le strade di un luogo in cui ne hai bisogno. Anche se tutti vorremmo non averlo fatto, i blogger possono condividere brutte esperienze, sia che si tratti di una reazione avversa della comunità agli estranei.

COVID 19 urto

L'epidemia di COVID-19 ha avuto un impatto significativo sui viaggi e sul turismo in tutto il mondo. Il mondo ha sofferto di turismo in entrata e in uscita. I turisti nazionali e stranieri hanno cancellato ovunque le prenotazioni e anche il turismo in uscita è stato vietato. Le compagnie aeree hanno cancellato i voli e gli hotel sono quasi completamente vuoti e, di conseguenza, le agenzie di viaggio di supporto stanno affrontando enormi perdite economiche e tagli di posti di lavoro. La diffusione del COVD-19 dovrebbe avere un impatto negativo a lungo termine sul turismo.

Sebbene l'industria del turismo sia stata direttamente colpita dall'isolamento, l'effetto domino interesserà intere comunità e l'economia. In tutto il mondo, le persone sono passate alla modalità sopravvivenza e per un po 'non acquisteranno nient'altro che beni di prima necessità. Ciò significa che anche dopo la fine della pandemia, ci vorrà molto tempo prima che l'economia si riprenda dalla recessione globale.

Le sfide

Poiché il viaggio è considerato un lusso e non una necessità di base, il rilancio dell'industria del turismo richiederà tempo. Ma non bisogna sorprendere il fatto che il settore turistico abbia dimostrato ripetutamente la sua capacità di recupero e abbia affrontato molte sfide difficili. Stefano Cicchini fa del suo meglio per visitare diversi luoghi del mondo per il rilancio dell'industria del turismo. Con tutti i suoi sforzi, sta aiutando la comunità a prendere posizione.