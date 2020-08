Il Centro Pastore di Imperia torna, dopo la burrasca Covid, a far sentire la sua voce nell’ambito della formazione e degli inserimenti lavorativi

Il ventaglio di corsi e di servizi gratuiti è già molto ampio per tutte le fasce di età e per tutti gli stati di occupazione ma da venerdì 7 agosto a mercoledì 30 settembre 2020 sono anche aperte le iscrizioni per partecipare gratuitamente ad un progetto unico nel suo genere, intitolato “Liguria da Film-Mare”.

L’intervento si colloca nelle operazioni relative alla realizzazione di attività formative di figure professionali nel settore dello spettacolo, della cultura e del turismo culturale, asse1, obiettivo specifico 3 di cui al D.G.R. n. 383 del 10/05/2019 in risposta ad uno degli ormai tipici avvisi di Regione Liguria che vede nei corsi di qualifica, organizzati in stretta collaborazione con le aziende del territorio, un’efficace percorso per inserire nel mondo del lavoro giovani disoccupati e diplomati.

“Credo sia un progetto unico nel suo genere - spiega Mario Casella, amministratore unico del Centro di Formazione Professionale - perché prevede la formazione di due figure professionali apparentemente distanti fra loro, il regista (o film-maker) e l’accompagnatore di turismo marino; non solo, lo fa con due percorsi formativi che si intrecciano in più punti fino ad arrivare ad un project-work comune che ovviamente consisterà nella produzione di un video-spot sulle meraviglie dell’ambiente costiero e sottomarino del Ponente Ligure”.

Un modo originale per preparare operatori specializzati nel promuovere una risorsa valorizzata incredibilmente al di sotto delle proprie potenzialità: il nostro meraviglioso mare. Se ci pensiamo, infatti, le produzioni audiovisive realizzate in Liguria (con dati per fortuna sempre crescenti) non possono prescindere da tecniche di ripresa e di montaggio capaci di esprimere al massimo la bellezza delle location scelte, questo vale sia per i film e le serie TV che per spot pubblicitari e video realizzati per il web e per promuovere il turismo. Gli operatori del turismo marino (whale watch in primis ma anche scuole di snorkeling e di diving, escursioni in barca e passeggiate sui sentieri della costa, guide ed accompagnatori in generale) devono conoscere quello che offre il nostro blu ma devono anche saperlo promuovere al meglio, soprattutto sul web e, ormai, attraverso piccole ma efficaci videoproduzioni.

“Liguria da Film-Mare è stata progettata in collaborazione con esperti ed imprese dei settori dello spettacolo e del turismo marino - continua il dott. Casella - imprese che ringrazio per il loro impegno scritto ad ospitare i ragazzi in stage e, successivamente, ad assumere almeno il 30% degli allievi idonei. Questo farà sì che il progetto si realizzi nel migliore dei modi, che il livello qualitativo della preparazione degli allievi sia molto alto e che l’opportunità lavorativa abbia un elevato livello di concretezza”.

L’attore, regista e produttore Simone Gandolfo, il regista e direttore della fotografia Manuel Stefanolo, l’Istituto Tethys, l’Associazione InforMare e la Cooperativa Costa Balenae parteciperanno direttamente alle docenze. Aziende come Samarcanda Film, Kamel Film, 4rooms, ABBC, Ithil World, Viola Film e Media Free Lance, ma anche Sea Safari, Med Yacht Services, Golfo Paradiso, Pianeta Blu, collaboreranno alla didattica e all’inserimento lavorativo.

Requisiti principali per iscriversi ai due corsi sono l’età (30 anni non compiuti) e lo stato di disoccupazione o non occupazione.

Per diventare Film-Maker occorre avere in mano una qualifica triennale o un diploma di scuola media superiore, mentre per diventare Accompagnatori di Turismo Marino occorre essere già in possesso di una Laurea in scienze Ambientali, Naturali o biologiche oppure avere una qualifica triennale o un diploma di scuola media superiore ed essere già abilitati come GAE (Guide Ambientali ed Escursionistiche).

I corsi inizieranno in autunno e termineranno nella primavera 2021, in modo da poter aspirare ad un contratto di lavoro già nella prossima estate.

Tutti i dettagli sui requisiti, i bandi e le schede informative sono reperibili sul sito www.centropastore.it

Il Centro sarà aperto al pubblico a partire dal 24 agosto dalle 8:30 alle 16:30 dal lunedì al venerdì. Scadenza: 30 settembre 2020.