5 consigli per far ripartire il business dopo le vacanze

Sono Romina Galetta, un’esperta di comunicazione (specializzata in PNL) e in Linkedin nonché Business Coach e formatrice.

5 punti importanti per ripartire.

In questo articolo voglio darti qualche consiglio per la ripartenza perché settembre sarà un mese cruciale per molte aziende ed attività, sarà fondamentale avere le idee chiare.

Poi, per chi vuole davvero dare sprint alla propria azienda e attività ho creato un nuovo percorso formativo, che partirà a settembre, per sviluppare in modo innovativo il tuo business online; un eccezionale mix di tecniche di coaching e web marketing per generare clienti, differenziandoti sul mercato.

Ora ti lascio ai consigli:

Rigenerati, rilassati, ricaricati.

Le migliori decisioni si prendono a mente fresca

Le vacanze / i momenti di stacco dal lavoro sono indispensabili per aumentare la produttività.

In particolare imprenditori, manager e professionisti sono spesso come PC sempre accesi dai quali ci si aspetta il massimo delle performance per lunghi periodi ma cosa accade ad un PC, sempre acceso, utilizzato al massimo delle prestazioni? ….

Si surriscalda e “stremato” potrebbe anche decidere di spegnersi, quindi datti tregua.

Riposa! Rilassati! Ricaricati!

Analizza in modo realistico e concreto la situazione attuale della tua azienda/attività

“Il realismo non consiste in come sono le cose vere, ma in come sono veramente le cose.”

Prendi un foglio, ed analizza la situazione mettendo nero su bianco:

Numeri: flussi economici

Valuta cosa è cambiato nel tuo business con il Covid

Analizza le difficoltà affrontate durante il lock-down

Valuta l’atteggiamento mentale prevalente in azienda:

Il bicchiere è mezzo vuoto o mezzo pieno?

Il 1. grande passo per evolvere è quello di essere consapevoli della situazione attuale qualsiasi questa sia ed essere motivati a migliorare per ripartire al meglio.

Digitalizza per sviluppare business online.

L’Italia è al 20esimo posto in Europa per digitalizzazione.

Non essere presenti con il proprio business online o esserci in modo poco professionale, comunicare online senza la giusta efficacia, ha penalizzato catastroficamente le imprese italiane durante il Covid.

Qui è facile per me consigliarti, contattami! Guarda a fine articolo, cosa ha riservato per te, il tuo giornale online.

4. Progetta, pianifica.

E’ un passo dietro l’altro che si arriva in vetta.

Scrivi nero su bianco un piano di azione, step by step.

Definisci degli obiettivi concreti da raggiungere per ogni step

Definisci un tempo per ogni step.

Valuta possibili imprevisti.

Prepara un piano B.

Pianifica la formazione per incrementare le competenze.

Informati se puoi accede a contributi a fondo perduto. Ne sono stati erogati diversi.

Chiediti:

cosa puoi fare di diverso per il tuo business?

Cosa puoi fare di meno?

Cosa di più?

5. Guarda oltre, osserva da più prospettive e sogna in grande!

“I problemi non possono essere risolti allo stesso livello di pensiero che li ha generati” cit. Albert Einstein.

Spesso si è spinti a credere che le soluzioni trovate siano le migliori e talvolta le uniche possibili in quel momento, per trovarsi poi con il tempo a vederne delle nuove a cui non si aveva pensato.

Fai Brainstorming con il team, con professionisti esterni, con te stesso, per trovare soluzioni alternative con “occhi nuovi”.



Sogna in grande!



La mente è abile, sin da quando eravamo bambini, a trovare nuove soluzioni.

Tienila allenata! Sogna!

Gli sportivi usano una tecnica molto efficace: immaginano di tagliare il traguardo con il miglior risultato possibile. Creano nella mente ogni istante della gara. Correggono gli errori e trovano possibili soluzioni agli imprevisti.

Portati in vacanza questa domanda:

Come sarebbe il mio business se potessi semplicemente sognarlo come lo desidero?

Fammi sapere come è andata! Mi trovi ovviamente online, su Linkedin https://www.linkedin.com/in/romina-galetta/

