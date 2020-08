Ventimiglia: avvistata famiglia di cinghiali sulle sponde del Roja (foto)

Tornano gli avvistamenti di cinghiali sulle sponde del Roja di Ventimiglia. Una simpatica famigliola di questi animali è stata avvistata proprio ieri sera in una zona in mezzo alla città.



Non è la prima volta che accade. In più di un'occasione questi mammiferi sono stati avvistati tanto sul fiume quanto in centro dove spesso hanno creato problemi e disagi. Soltanto a gennaio scorso la cattura di tre esemplari creò non poco trambusto nell'area dei giardini pubblici.