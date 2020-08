Nella notte incendio tra Civezza e Poggi: le fiamme divampate in un'area boschiva

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere un incendio divampato tra Civezza e Poggi. Le fiamme hanno interessato una vasta zona boschiva lambendo alcune case senza rendere necessaria l'evacuazione di persone. Il rogo si è sviluppato poco dopo le 23 e ha richiesto l'intervento dei pompieri e dei volontari della protezione civile.



Al momento l'incendio sembra essere sotto controllo e stamani verranno ultimate le operazioni di bonifica. Per fortuna non si sono registrate persone ferite o intossicate.