Coronavirus: 30 i nuovi casi in Liguria, due ricoverati in meno all’ospedale di Sanremo

Aumentano di 30 unità i casi di Coronavirus in Liguria. Stando ai dati forniti da Regione Liguria, sono in totale 10.531 i casi dall’inizio dell’emergenza (+30) con un totale di 215.615 tamponi effettuati (+1.938).

I DATI

Totale tamponi effettuati: 215.615 (+1.938)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 10.531 (+30)

Totale casi positivi individuati da test di screening: 1.359 (+3)

Totale casi positivi in pazienti sintomatici: 9.170 (+25)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.315 (+23)

Casi per provincia di residenza

Imperia 69

Savona 221

La Spezia 54

Genova 789

Residenti fuori regione/estero 59

Altro/in fase di verifica 123

TOTALE 1.315



Ospedalizzati: 24 (1 in terapia intensiva) | -2

Asl1 5 (-2)

Asl2 4 (-1)

Policlinico San Martino 4 (+1)

Evangelico 0

Galliera 2 (-1)

Gaslini 4 (+2)

Asl3 globale 0

Asl4 globale 1

Asl4 Sestri Levante 1

Asl5 4



Isolamento domiciliare: 319 (+23)

Totale guariti: 7.647 (+7)

Decessi: 1.569 (0)



Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 46

Asl2 328

Asl3 418

Asl4 176

Asl5 239

TOTALE 1.207