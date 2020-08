Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 19 a domenica 23 agosto in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 19 AGOSTO

SANREMO

18.30. Per #Sanremofamusica, intrattenimento musicale a cura del Charlot Trio in Piazza Bresca

20.30. Per #Sanremofamusica, intrattenimento musicale con Mauro Vero in ‘One Man Show’. Piazza Colombo

20.30. Per #Sanremofamusica, Dj Set in Piazza San Siro

21.30. Per ‘Cinema all’aperto’ a cura dell’Ariston Sanremo proiezione film ‘Qua la zampa 2’. Piazza Borea d’Olmo (ingresso 6 euro, 5 euro ridotto)

VENTIMIGLIA

18.45-20.45. Possibilità di pedalare a ritmo di musica su bici di spinning a cura della Arrows Spinning Team, guidata da Fabio Mercenaro. Marco Polo Beach, info e prenotazioni al numero 329 2549670 (il lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto)

BORDIGHERA

9.15 & 10.15. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Pilates (h 9.15) + Tone Up (h 10.15. Rotonda di Sant’Ampelio

16.30. Escursione da Bordighera a Sasso, tra Africa ed Amazzonia: nel palmeto, percorrendo il ‘beodo’ restaurato, e poi passando accanto al torrentello in un ambiente da giungla amazzonica, per poi giungere del delizioso borgo di Sasso (7 euro). Ritrovo davanti alla chiesa di Sant’Ampelio, info 338 1375423 (tutti i mercoledì sino al 2 settembre)

19.00. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Balli Caraibico alla Rotonda di Sant’Ampelio

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.30. Concerto dei Lost in Blues - quindici anni di musica insieme. In repertorio brani di ogni tempo del rhythm and blues, soul, blues, rock and roll e funky. Giardini Lowe

OSPEDALETTI

20.00. ‘Le Casserole’: torneo di bocce a coppia per dilettanti. Bocciofila Lanteri, anche domani

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

SAN LORENZO AL MARE

21.00. Per la rassegna ‘Due Parole in Riva al Mare, Matteo Saudino presenta ‘La filosofia non è una barba’ (ed. Vallardi). Piazza principale

DIANO MARINA

21.30. Estate in FiloAnimazione 2020: musica, karaoke, animazione tramite filodiffusione a cura di Gianni Rossi. Passeggiata a mare (tutti i lunedì, mercoledì e venerdì nei mesi estivi di luglio e agosto)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

21.30. Per ‘È ancora estate…’, Karaoke con Paolo Bianco. Piazza Torre Santa Maria

ENTROTERRA

COSIO D’ARROSCIA



20.30. Per la rassegna ‘Un Paese da Scoprire’, presentazione libro ‘La Castellania dell’Alta Valle Arroscia. Piazza San Rocco



DOLCEACQUA

21.30. Concerto di Musica Jazz con ‘Time&Us 7et’. Piazza Mauro, entrata libera

FRANCIA

ANTIBES JUAN-LES-PINS



21.00. Jammin’ Summer Session: concerto del ‘Théo Girard Quartet’. Pinède Gould, Boulevard Edouard Baudoin (più info)

CANNES



21.30. Per ‘Terrasse On Air’, Break The Floor Summer. Palais des festivals et des congrès, Terrasse Riviéra (più info)

Musei e Biblioteche

Sanremo

- 9.30-13.30. Apertura del Museo Civico (mattino dal martedì al venerdì h 9.30/13.30, pomeriggio martedì e il giovedì h 15/17). Piazza Nota (5 euro, gratuito per bambini sotto i 6 anni, disabili e guide turistiche munite di patentino), info 0184 580700

Ventimiglia

- 8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

- 9.00-17.00. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì) ), 0184 351181

- 9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

Bordighera

- 9.00-17.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

Diano Marina

- 9.00-23.00. Apertura del Museo civico del Lucas Bormani (h 9/12-21/23). Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info (0183 497621)

Dolceacqua

10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

Triora

- 10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)





GIOVEDI’ 20 AGOSTO

SANREMO

16.30. Visita guidata della ‘Pigna’: la Piazza della Cattedrale di San Siro, la città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (7 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, info 338 1375423 (tutti i giovedì fino al 19 settembre)

17.00-19.30. La scrittrice Maria Grazia Regis incontra il pubblico per presentazione e firma copie del suo ultimo libro ‘Non è un Santo qualunque – ‘Nomen Omen’ – Il mio nome è un presagio del destino’ (ed. Albatros). Libreria Mondadori in via Roma

18.30. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

20.30. Per #Sanremofamusica, intrattenimento musicale con un Trio Live in Piazza Eroi (zona statua Siro Carli)

21.15. Cinema sotto le stelle con proiezione film ‘The departed’. Piazza Santa Brigida

21.30. Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo dal titolo ‘Da Tenco a Mina via Battisti’. Villa Ormond (più info)

IMPERIA

21.15. Per la rassegna ‘Un libro Aperto. La cultura ci salverà’, l’Associazione culturale ApertaMente organizza l’incontro ‘Conversazioni con un Linguista’ con relatore il Prof. Vittorio Coletti. Conduce Orlando Botti. Via Antica dell'Ospizio, ingresso libero

BORDIGHERA

9.15 & 10.15. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Risveglio musicale (h 9.15) + acquagym (h 10.15). Spiaggia libera dell’Arziglia

19.00 & 20.45. Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Lady fitness (h 19) + Baby dance (h 20.45). Rotonda di Sant’Ampelio

19.00. ‘Agorà-Arte in Piazza’ a cura di Massimo Minnini: installazione di sculture realizzate dall’artista Emiliano Maggi nelle piazzette più suggestive di Bordighera Alta + performance inedita dell’artista (fino al 23 agosto)

20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

20.00. ‘Le Casserole’: torneo di bocce a coppia per dilettanti. Bocciofila Lanteri, anche domani

21.30. Spettacolo per bambini 'Bolle in Pentola’ con il Teatro dei Mille Colori. Piazza San Giovanni

TAGGIA ARMA

16.00-23.00. ‘Artigianato sotto le stelle’: fiera promozionale con Mercatino di Artigianato e Artistico. Lungomare

21.10. ‘3 cuori e uno schermo’: cinematografo all'aperto con proiezione film d’animazione con l’asinello Bo. Piazzale Lentisco, ingresso libero



21.30. ‘Monia’: con Monia Russo in formazione acustica accompagnata da piano e batteria con repertorio pop, soul/r&b e inediti. Piazza Chierotti

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

21.15. Per ‘Sale in Zucca 2020’, presentazione libro ‘D’Indaco era il Mare’ di Marzia Taruffi. Dialoga con l’autrice Marino Magliani Piazza Ughetto, ingresso libero

SAN LORENZO AL MARE

17.30. Per la rassegna ‘Due Parole in Riva al Mare, gita in barca alla ricerca della balena: Alessandro Barbaglia presenta ‘Nella balena’ (ed. Mondadori). Ritrovo a Marina degli Aregai (35 euro compreso il libro)

DIANO MARINA



8.00-9.00. Lezione di Yoga Vinyasa Flow al Molo delle Tartarughe. Prenotazione al 340 7901404

9.00. Coppa Vintage SIRT: manifestazione aperta a tutti, tutti i livelli, organizzata su squadre che si sfideranno anche a calciobalilla e biliardo. Tennis Club, Località Prato Fiorito, fino al 23 agosto, info 331 9365845 (locandina)

18.00-19.00. Lezione di Yoga Vinyasa Flow al Molo delle Tartarughe. Prenotazione al 340 7901404

21.30. Per EMD festival, ‘Gran Galà dell'Operetta’: le arie e i duetti più famosi con il comico-cantante Matteo Mazzoli, il tenore Francesco Tuppo e il soprano Elena D'Angelo (15 euro). Villa Scarsella, info 338 1118108

SAN BARTOLOMEO AL MARE



21.30. Per ‘È ancora estate…’, selezione musicale a cura di Radio GRock. Piazza Torre Santa Maria

ENTROTERRA

BADALUCCO



7.30. Escursione all’antica Cappella di San Bernardo in occasione della festa del Santo con l’associazione ‘Cugini dei Sentieri’. Partenza da Piazza Duomo (ritorno prima di pranzo)

DIANO CASTELLO



21.00. ‘Giroborgo’: tour guidato alla scoperta dell’antico borgo di Diano Castello (7 euro, gratuita per i ragazzi sotto i 16 anni). Ritrovo in Via Meloria 1, sotto le logge (mascherina obbligatoria), ogni giovedì fino al 31 agosto, info 333 4775965

DOLCEACQUA

21.00. Serata di premiazione del Premio di Poesia Dialettale ‘Giannino Orengo’. Piazza Mauro, entrata libera

SEBORGA

16.00. Cerimonia di Investitura della Principessa Nina e Giuramento di Fedeltà al Principato dei Consiglieri della Corona e dei Priori. Sagrato della Chiesa di San Bernardo



FRANCIA

NICE



20.00. Jazz’Art Lympia: concerto del ‘Philippe Villa Trio’. Espace Lympia, boulevard Stalingrad 52 (più info)

MONACO



18.00-20.00. I Giovedì della Rocca: attività musicali nelle vie di Monaco-Ville

Musei e Biblioteche

Sanremo

- 9.30-17.00. Apertura del Museo Civico (mattino dal martedì al venerdì h 9.30/13.30, pomeriggio martedì e il giovedì h 15/17). Piazza Nota (5 euro, gratuito per bambini sotto i 6 anni, disabili e guide turistiche munite di patentino), info 0184 580700

Ventimiglia

- 8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

- 9.00-18.00. Apertura dell’Area archeologica di Nervia, Ventimiglia (giovedì, sabato e domenica), info 0184 252320

- 9.00-17.00. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì) ), 0184 351181

- 9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

Bordighera

- 9.00-13.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

- 9.00-13.00. Apertura del Museo Clarence Bicknell dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri in Via Romana 39 (martedì e giovedì h 9/13, sabato h 13/17), info 0184263601

Diano Marina

- 9.00-23.00. Apertura del Museo civico del Lucas Bormani (h 9/12-21/23). Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info (0183 497621)

Dolceacqua

- 10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

- 14.00-16.00. Apertura della Biblioteca Civica e del Museo del Soldatino e delle Memorabilia. Palazzo Luigina Garoscio in via Doria 10, info 347 2774689

Triora

- 10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)

VENERDI’ 21 AGOSTO

SANREMO

16.30. Alla scoperta dei Parchi di Sanremo e del Museo del Fiore accompagnati da una guida ambientale di ‘Liguria da Scopire’ (7 euro). Ritrovo davanti all’entrata della nuova stazione ferroviaria, info 338 1375423 (tutti i venerdì sino all’11 settembre)



17.00-19.30. La scrittrice Maria Grazia Regis incontra il pubblico per presentazione e firma copie del suo ultimo libro ‘Non è un Santo qualunque – ‘Nomen Omen’ – Il mio nome è un presagio del destino’ (ed. Albatros). Libreria Mondadori in via Roma

18.30. Presentazione del primo libro di Luca Barozzi intitolato 'Oltre il sogno...il vento'. Dialogo con gli autori a cura dei giornalisti Andrea Di Blasio e Anna Maria Castellana. Osteria La Ciotola in via S. Stefano 4, all'ingresso della Pigna

18.30 & 21.15. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

18.30. Per #sanremofamusica, intrattenimento musicale a cura della MH Band. Piazza Bresca

19.00-20.00. Open Beverage a cura di Cuvage nei bar di sala Slot e sala Privata del Casinò Municipale (sabato e domenica di agosto)

19.30. Per #sanremofamusica, intrattenimento musicale a cura dei ‘The Lowi’ in via Corradi

20.30. Per #sanremofamusica, intrattenimento musicale a cura Berben Band in Piazza San Siro

20.30. Per #sanremofamusica, intrattenimento musicale con gli Elettroacoustic Circus in via Gioberti

20.30. Per #Sanremofamusica, intrattenimento musicale a cura di Marisa Fagnani e Silvano Manco al Porto vecchio

20.30. Per #sanremofamusica, Dj Set by Qltura w/Sacco & Vanzetti in piazza Colombo

21.30. Per il festival della canzone jazzata ‘Zazzarazzaz 2020’, concerto ‘FareNight’: serata dedicata alle atmosfere dei locali notturni anni ‘50 con la partecipazione del vibrafonista Andy Dulbecco e del percussionista brasiliano Gilson Silveira affiancati dall’ensemble composto da Paolo D’Aloisio al sax, Riccardo Anfosso alla chitarra, Freddy Colt al piano, Mauro Parrinello al contrabbasso e Paolo La Cola alla batteria. Alle voci Valbilene Coutinho e Stefano Torre. Villa Ormond, prenotazioni QUI

IMPERIA

21.30. ‘La Sera dei Miracoli’: recital concerto dedicato a Lucio Dalla, a cura di Antonio Carli. A cura dell’Associazione artistica musicale indipendente ‘Sonorica’. Banchina Aicardi, Calata Cuneo

VENTIMIGLIA

18.45-20.45. Possibilità di pedalare a ritmo di musica su nuovissime bici di spinning a cura della Arrows Spinning Team, guidata da Fabio Mercenaro. Marco Polo Beach, info e prenotazioni al numero 329 2549670 (il lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto)

18.30-23.30. ‘2020miglia Summer Sports’: serata di sport, fitness e ballo al Belvedere Resentello e sul lungomare Oberdan (più info)

BORDIGHERA

19.00. Per 'Bordighera Summer Fun', passeggiata sportiva nei luoghi del cuore con ritrovo alla Rotonda di San'Ampelio (fino al 13 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.00. ‘Verso il centro della Via Lattea’: serata di osservazione astronomica. Osservazioni guidate del cielo ad occhio nudo ed ai telescopi, di Giove e Saturno. Turni ogni mezz’ora, massimo 15 persone a turno. Lungomare Argentina, spiaggia libera in prossimità dello stabilimento Corallo, partecipazione libera fino ad esaurimento posti disponibili

OSPEDALETTI

21.30. ‘1920-2020, 100anni di swing e jazz da Ella Fitzgerald a Amy Winehouse’: concerto degli Eufonika (swing jazz band). Auditorium Comunale, ingresso gratuito

TAGGIA ARMA

16.30. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 euro). Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info 338 6913335

21.10. ‘3 Cuori e uno Schermo’: cinematografo all'aperto in Piazza Farini, ingresso libero

21.30. Concerto del ‘Gruppo folk dialettale ‘I Trilli’. Piazza Eroi Taggesi

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

21.30. Per il ‘Carro della Musica’, concerto degli ‘Ebbe Tibe’ con musica anni 60-70. Partenza da Piazza Ughetto

DIANO MARINA

9.00. Coppa Vintage SIRT: manifestazione aperta a tutti, tutti i livelli, organizzata su squadre che si sfideranno anche a calciobalilla e biliardo. Tennis Club, Località Prato Fiorito, fino al 23 agosto, info 331 9365845 (locandina)

21.15. Visita guidata serale al percorso espositivo del Museo Lucas Bormani a cura del personale del MARM - Museo Civico di Diano Marina, prenotazione obbligatoria allo 0183 497621 (3 euro, obbligo di mascherina)

21.30. Estate in FiloAnimazione 2020: musica, karaoke, animazione tramite filodiffusione a cura di Gianni Rossi. Passeggiata a mare (tutti i lunedì, mercoledì e venerdì nei mesi estivi di luglio e agosto)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



21.30. Per ‘È ancora estate…’, concerto a cura di Denise Vola. Piazza Torre Santa Maria

CERVO

20.30 & 22.30. 57° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, il ‘Fabrizio Bosso Quartet’ in ‘State Of The Art’ (concerto jazz, due repliche). Sagrato dei Corallini (più info)



ENTROTERRA

BADALUCCO



19.00. ‘Badalucco Book festival’ (sesta ed ultima serata); Gianmarco Parodi presenta ‘Cave Cane’. Dialoga con l’autore Rossella Masper. U Ciazzà



21.15. Concerto dell'OpenOrchestra diretta dal M° Marco Reghezza. Musiche di Morricone, Piazzolla, Beethoven, Mascagni, Reghezza, Massenet, Brahms, Bach, Mussorgsky, Arlen, Mancini. Giardin du Prevostu, ingresso libero

DOLCEACQUA

21.15. Per ‘Cine Tour’, proiezione film ‘Rocketman’ di Dexter Fletche. Giardinetti Sala Polivalente (accesso da Piazzale San Filippo), prenotazioni 0184 206666

FRANCIA

ANTIBES JUAN-LES-PINS



21.00. Jammin’ Summer Session: concerto di ‘Lada Obradovic duo – David Tixier’. Pinède Gould, Boulevard Edouard Baudoin (più info)

CARROS



21.00. Per ‘Les Nuits de la Villa’, Reggae Night con Le reggae night band. Villa Barbary (più info)

MONACO

16.00-23.00. 1° Salone Internazionale di arte contemporanea, pittura, scultura, fotografia, ceramica. Espace Fontvieille, fino al 23 agosto (più info)

19.00. Per i 50 anni del Fort Antoine, ‘La Cuisine des auteurs’. spettacolo con Jérôme Pouly e la Compagnia Avec Coeur et Panache. Place d’Armes (più info)



Musei e Biblioteche

Sanremo

- 9.30-13.30. Apertura del Museo Civico (mattino dal martedì al venerdì h 9.30/13.30, pomeriggio martedì e il giovedì h 15/17). Piazza Nota (5 euro, gratuito per bambini sotto i 6 anni, disabili e guide turistiche munite di patentino), info 0184 580700

Imperia

17.00-22.00. Apertura del Museo Navale in via Scarincio, info 0183 651363 (tutti i sabati di luglio ed agosto)

Ventimiglia

- 8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

- 9.00-23.00. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì), 0184 351181

- 9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

Bordighera

- 9.00-13.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

Diano Marina

- 9.00-23.00. Apertura del Museo civico del Lucas Bormani (h 9/12-21/23). Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info (0183 497621)

Dolceacqua

- 10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

- 14.00-16.00. Apertura della Biblioteca Civica e del Museo del Soldatino e delle Memorabilia. Palazzo Luigina Garoscio in via Doria 10, info 347 2774689

Triora

- 10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)

SABATO 22 AGOSTO

SANREMO



10.00. Firma copie della scrittrice Silvia Cavallo dei suoi due ultimi romanzi ‘Chiedimi se sono felice’ e ‘C’è il sole, fuori’. Mondadori Bookstore in via Roma

17.00-19.30. Apertura della Villa Romana della Foce, nota anche come Villa Matutia: sito archeologico con i resti di una dimora signorile di epoca romana e con annesso un complesso termale. Via S. Rocco lungo la pista ciclabile a ridosso del muro sud del Cimitero Monumentale della Foce

18.30. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

19.00-20.00. Open Beverage a cura di Cuvage nei bar di sala Slot e sala Privata del Casinò Municipale (sabato e domenica di agosto)

20.30. Per #sanremofamusica, intrattenimento musicale a cura di Fat Hat Hackett in via Gioberti

IMPERIA



18.00-24.00. ‘Aspettando la Notte Bianca 2021’, ‘Shopping, music and food by night’ in Via Cascione, Via XX Settembre, Via San Maurizio, Piazza Marconi, Via Strafforello, Borgo Foce

VENTIMIGLIA



10.00 & 14.00. Tour guidati in Canoa e Snorkeling con partenza dai Giardini Hanbury a cura dell'ASD Pianeta Blu di Ventimiglia in collaborazione con gli Hanbury e la Coop Omnia + al termine relax al baretto dei Giardini e Tour libero del parco (sabati e domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre). Info 347 1012896 (più info)

21.00. Proiezione del film ‘Gli intoccabili’ - Omaggio a Ennio Morricone. Teatro romano dell’area archeologica (3 euro intero, 2 euro ridotto dai 18 ai 25 anni, gratuito minori 18 anni)

BORDIGHERA

8.00-13.00. Mercato ‘Campagna Amica’ di Coldiretti al Parco Hotel in via I Maggio (ogni sabato)

9.15 & 10.15. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Stretch & Flex (h 9.15) + Full Body Attack (h 10.15). Rotonda di Sant’Ampelio

10.00 & 14.00. Tour guidati in Canoa e Snorkeling con partenza dai Giardini Hanbury a cura dell'ASD Pianeta Blu di Ventimiglia in collaborazione con gli Hanbury e la Coop Omnia + al termine relax al baretto dei Giardini e Tour libero del parco (sabati e domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre). Info 347 1012896 (più info)

16.30. Facile passeggiata guidata, nei luoghi dipinti e frequentati da Claude Monet a Bordighera (7 euro). Ritrovo davanti all'ufficio Iat di Bordighera, info 338 1375423 (tutti i sabati fino al 5 settembre)

18.30. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Ninja Kids. Giardini Pubblici sul lungomare Argentina all’altezza dei bagni Trocadero

18.30. Inaugurazione mostra dell’artista Pino Venditti ‘Una timida antologia’. Centro Culturale ex Chiesa Anglicana, fino al 12 settembre (h 18.30/22.30, lunedì chiuso)

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.00. ‘Liguria delle Arti’: Anna Manzitti storica dell’arte racconta il gruppo marmoreo Maddalena in gloria di Filippo e Domenico Parodi. Pro Musica Antiqua-Savona esegue Costanzo Festa, Vincenzo Ruffo, Giovanni de Bardi, Wolfgang Amadeus Mozart. Pino Petruzzelli legge Jacopo da Varagine. Chiesa di Santa Maria Maddalena nel Centro storico, prenotazioni allo 0184 262882

OSPEDALETTI

21.30. ‘Note d’Agosto’: il Trio Carlito e i suoi Briganti in Piazza San Giovanni + OASI in piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA

9.00-20.00. Fiera Promozionale a cura del CIV il Piano. Via Queirolo

21.00. ‘Che tempo farà a Natale’: serata dedicata alla Meteorologia, alle previsioni del tempo ed ai sistemi adottati negli anni per perfezionare per tale attività. Piazzale Nuova Stazione ferroviaria

21.10. ‘3 Cuori e uno schermo’: proiezione film d’animazione ‘Hotel Transilvania 3’. Piazza Santissima Trinità, ingresso libero

21.30. Filoanimazione con lo showman Gianni Rossi. Piazza Chierotti

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

DIANO MARINA

9.00. Coppa Vintage SIRT: manifestazione aperta a tutti, tutti i livelli, organizzata su squadre che si sfideranno anche a calciobalilla e biliardo. Tennis Club, Località Prato Fiorito, fino al 23 agosto, info 331 9365845 (locandina)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



21.30. Per ‘È ancora estate…’, musica live con i ‘Rock and Roll Boys’. Piazza Torre Santa Maria

ENTROTERRA

BADALUCCO

19.00. Concerto di Beneficenza a cura dell’organista Silvano Rodi. Chiesa NS della Misericordia

BAJARDO

18.00. ‘Affabulando in Castel Bajardo’: incontro con lo scrittore e storico Enzo Barnabà e il suo libro ‘Voronoff e la ricerca della virilità’ con illustrazione di recenti studi sulla villa dello scienziato a Grimaldi,. Chiesa terremotata di San Niccolò

CIVEZZA

9.30. Per le Escursioni d’estate in Valle del San Lorenzo a cura dell’UISP, trekking urbano da Civezza a Torrazza. Ritrovo in piazza (più info)



DOLCEACQUA



21.00. Bikers Free Style con Diego Donadonibus: esibizione Mountain Bike passando su rampe, balaustre e trampolini. Piazza Mauro, ingresso libero

TRIORA

17.30. Cammino esperienziale all'albero dal grande occhio con Jack the Green e Karin

FRANCIA

CANNES



21.30. Per ‘Terrasse On Air’, concerto di Cali. Palais des festivals et des congrès, Terrasse Riviéra (più info)

MONACO

10.00-20.00. 1° Salone Internazionale di arte contemporanea, pittura, scultura, fotografia, ceramica. Espace Fontvieille, fino al 23 agosto (più info)



Musei e Biblioteche

Sanremo

- 9.00-12.00. Apertura della Piccola Biblioteca della Pigna sita in piazza Capitolo 5 (martedì h 15/18 e il sabato h 9/12)

Imperia

- 17.00-22.00. Apertura del M.A.C.I. a Villa Faravelli, info 0183 297927 (tutti i sabati di luglio e agosto)

Ventimiglia

- 8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

- 9.00-18.00. Apertura dell’Area archeologica di Nervia, Ventimiglia (giovedì, sabato e domenica), info 0184 252320

- 9.00-12.30. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì), 0184 351181

- 9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

Bordighera

- 9.00-13.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

- 13.00.17.00. Apertura del Museo Clarence Bicknell dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri in Via Romana 39 (martedì e giovedì h 9/13, sabato h 13/17), info 0184263601

Diano Marina

- 9.00-13.00. Apertura del Museo civico del Lucas Bormani. Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info (0183 497621)

Dolceacqua

- 10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

Triora

- 10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)

DOMENICA 23 AGOSTO

SANREMO



17.45. Presentazione libro ‘Un Pastis al Bar Marco’ della scrittrice sanremese Morena Fellegara (ed. Fratelli Frilli). Dialogo con la scrittrice a cura della giornalista Anna Maria Castellana, intermezzi musicali e letture degli attori Loredana de Flaviis e Matteo Cassini. Piscina Marina di Capo Nero, ingresso libero, info 347 4625382



18.30. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

19.00-20.00. Open Beverage a cura di Cuvage nei bar di sala Slot e sala Privata del Casinò Municipale (sabato e domenica di agosto)

20.30. #Sanremofamusica: intrattenimento musicale a cura di Citarella - Del Gaudio - Rossi - Featuring Giulia Camorali. Via Gioberti

20.30. ‘Cena in Musica’ con ospite Francesco Sarcina de ‘le Vibrazioni’. Apre la serata il cantante Andiel Roof Garden dek Casinò (parte del ricavato a favore dell’UNICEF), info e prenotazioni 388 3759652

21.00. ‘Tempo di Svalutation – Adriano Celentano Tribute Show’: spettacolo tributo al Molleggiato ideato da Enrico Gallo e dal suo staff: venti persone tra musicisti, corpo di ballo e tecnici. Villa Nobel (20 euro), info 346 0876303, prenotazioni QUI

21.30. Concerto ‘Tributo a Lucio Battisti’ de ‘I Nuovi Solidi’. Villa Ormond. Prenotazioni QUI

IMPERIA



8.00-20.00. ‘ImperiAffari’: negozi aperti con offerta di prodotti a prezzi d’occasione. A cura di Confcommercio. Vie e piazze di Oneglia



21.30. Cinema all’aperto: proiezione film ‘Quasi amici’. Villa Faravelli, Viale Matteotti 151

VENTIMIGLIA



8.00. Escursione al Forte Centrale di tenda per l’Haute Route du Sel con la Guida Ambientale Escursionistica AIGAE Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo a Ventimiglia, info 391 1042608



10.00 & 14.00. Tour guidati in Canoa e Snorkeling con partenza dai Giardini Hanbury a cura dell'ASD Pianeta Blu di Ventimiglia in collaborazione con gli Hanbury e la Coop Omnia + al termine relax al baretto dei Giardini e Tour libero del parco (sabati e domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre). Info 347 1012896 (più info)

BORDIGHERA



9.15 & 10.15. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Olistic Training (h 9.15) + Cardio Dance (h 10.15). Rotonda di Sant’Ampelio

18.30. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Skateboard sul lungomare Argentina all’altezza dei bagni Lido

19.00. ‘Agorà-Arte in Piazza’ a cura di Massimo Minnini (ultimo giorno): installazione di sculture realizzate dall’artista Emiliano Maggi nelle piazzette più suggestive di Bordighera Alta + performance inedita dell’artista

20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

20.45. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Mega Baby Dance alla Rotonda di Sant’Ampelio

OSPEDALETTI

21.30. Proiezione documentario in 2D a cura del Visionarium di Dolceacqua. Piazzale al mare

TAGGIA ARMA

20.30. Giochi Gonfiabili in tutta sicurezza con assistenza utenti: un'arca attrezzata con scivoli, castelli e percorsi gonfiabili per il divertimento di tutti i bambini. Piazza Farini, ingresso gratuito

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

21.15. Per Cinema all'aperto, proiezione film ‘Maleficent – Alice attraverso lo specchio’. Piazza Ughetto, ingresso libero

DIANO MARINA

9.00-10.00. Lezioni di FeetUp Training al Parco di Via Rossini, prenotazione al 340 7901404

9.00. Coppa Vintage SIRT (ultimo giorno): manifestazione aperta a tutti, tutti i livelli, organizzata su squadre che si sfideranno anche a calciobalilla e biliardo. Tennis Club, Località Prato Fiorito, info 331 9365845 (locandina)

CERVO



20.30 & 22.30. 57° festival internazionale di Musica da Camera di Cervo, Andrea Nicolini e Ensemble Phonodrama ‘n ‘Paganini: la vita minima e la meraviglia’: spettacolo teatral musicale su musiche di N. Paganini (due repliche). Oratorio di Santa Caterina d`Alessandria (più info)

ENTROTERRA

APRICALE



10.30-17.30. Mercatino di prodotti tipici e artigianali: banchi con ceramiche, creazioni di tessuti ‘upcycled’, prodotti naturali di produzione locale, verdure biologiche a km0, torte dolci e salate + musica dal vivo a cura del gruppo ‘la Sentille de la chanson’, formato da Sofie e Jonathan Manes (folk francese). Piazza del paese



DOLCEDO

21.15. Per l’ultimo appuntamento 2020 della rassegna ‘Per le vie del Borgo’, concerto dell’ensemble ‘Trigomigo’ con musica Folk Franco-Alpina. Piazzetta della Chiesa Parrocchiale di S.Tommaso, ingresso a offerta libera, prenotazioni al numero 333 7569512

TRIORA

10.30. Visita guidata nel centro storico a cura di Raffaella Asdente. Partenza all'entrata del borgo

FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. Ultimo giorno del 1° Salone Internazionale di arte contemporanea, pittura, scultura, fotografia, ceramica. Espace Fontvieille (più info)

17.00. Per il 15° Festival Internazionale di organo, ‘Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano’ di Eric-Emmanuel Schmitt con Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, organo, Pierre-Marie Escourrou, recitante, e Pauline Choplin, recitante (info). Alle 16, conferenza ‘Studiare, costruire, restaurare organi, il ruolo del mastro’ di Roland Galtier (info). Cattedrale di Monaco

SAINT-MARTIN-VÉSUBIE



9.30-17.30. ‘Traversado 2020’: grande festa della montagna (più info)



Musei e Biblioteche

Imperia

- 17.00-22.00. Apertura di Villa Grock e del Museo del Clown (tutte le domeniche di luglio ed agosto). Villa Grock in via Fanny Roncati, info 0184/544633

Ventimiglia

- 8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

- 9.00-18.00. Apertura dell’Area archeologica di Nervia, Ventimiglia (giovedì, sabato e domenica), info 0184 252320

- 9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

- 21.00-23.00. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì), 0184 351181

Dolceacqua

- 10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

Triora

- 10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)



