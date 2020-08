E' stata smarrita la gatta della foto con pelo lungo, muso scuro e mento bianco, stellina in fronte, bellissimi occhi azzurri. Si chiama Camilla e non ha il collarino, è un gatto da appartamento abituato a vivere con la nostra famiglia. E' sterilizzata.

E' sparita ad Arma di Taggia, Regione Morene in zona Conad. Vi preghiamo di aiutarci perchè siamo tutti molto tristi.

Chi avesse notizie è pregato di telefonare a Francesca 3397701783.