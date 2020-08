Bordighera: il consigliere Ramoino segnala uno sversamento fognario nel rio Sasso (Foto)

Alla nostra redazione arriva la segnalazione preoccupata da parte del consigliere comunale Giovanni Ramoino riguardo a uno sversamento fognario nelle acque del rio Sasso.

Come si vede dalle immagini i liquami stanno entrando nel piccolo corso d'acqua ma, stando a quanto riferisce Ramoino, quello che le foto non possono testimoniare è l'odore nauseabondo che si percepisce in zona. Pare che il tubo incriminato arrivi da via Sant'Anna e che, per via del sovraccarico dovuto all'alta stagione, stia scaricando nel torrente.

AGGIORNAMENTO ORE 9.30 - "Per 1 ora mezza c'è stato un problema, si era arrestata una pompa. Abbiamo provveduto subito a risolverlo" - ha detto il sindaco Vittorio Ingenito, rispondendo a quanto denunciato da Ramoino.