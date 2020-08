Coronavirus: l'iter da seguire per chi rientra dall'estero, tampone entro 48 ore dalla segnalazione

Tampone programmato ed eseguito entro 48 ore dalla segnalazione, ma nel frattempo si dovrà rimanere in isolamento fino all'attesa del risultato. È questo l'iter, previsto dall’ordinanza del Ministero della Salute per il contenimento della diffusione del Covid-19, che dovranno seguire coloro che tornano in Italia dopo aver soggiornato o transitato nei quattordici giorni precedenti in Croazia, Grecia, Malta e Spagna.

Chi si dovrà sottoporre ai test, dunque, dovrà rivolgersi alla propria Asl, due le modalità da seguire: posta elettronica o contatto telefonico. Alla segnalazione via mail, seguirà (entro 48 ore) la risposta per fissare il tampone (al domicilio o drive-through). Rivolgendosi invece al numero di telefono dedicato, ci si ritroverà a parlare con un operatore.

Di seguito le opzioni di contatto relative all'Asl1

bu.gsat.tamponi@asl1.liguria.it per richiesta tamponi;

numero verde per segnalare ingresso e richiesta informazioni 800 554 400, attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20