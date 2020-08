Ventimiglia: giovedì prossimo, il Vescovo Suetta inaugura l'edizione locale del meeting per l’amicizia dei popoli che si tiene a Rimini

Giovedì prossimo alle ore 18.00 monsignor Suetta con la celebrazione della Messa nella parrocchia di Sant’Agostino a Ventimiglia inaugurerà la edizione locale del meeting per l’amicizia dei popoli che si tiene a Rimini. Al termine è in programma l’apertura di una mostra fotografica curata da don Ferruccio Bortolotto, neo parroco e da anni spiritual leader in Terra Santa, il cui tema è 'Seguiamo la stella, la scoperta di Betlemme e della basilica della Natività'.