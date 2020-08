Sanremo: ‘Da Tenco a Mina via Battisti’, giovedì prossimo concerto della Sinfonica a Villa Ormond

Ritorna anche questo giovedì l’appuntamento nella splendida e suggestiva location di Villa Ormond con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

In programma il concerto ‘Da Tenco a Mina via Battisti’, diretto e arrangiato dal Maestro Roberto Molinelli, con la meravigliosa voce del soprano Gabriella Costa.



Questi i brani che saranno eseguiti:

LUIGI TENCO

SE STASERA SONO QUI

CARLO ALBERTO ROSSI

MILLE BOLLE BLU

LUCIO BATTISTI

EMOZIONI

TONY RENIS

GRANDE – GRANDE – GRANDE – AMOR MIO

GINO PAOLI

IL CIELO IN UNA STANZA (BRANO SOLO ORCHESTRA)

LUIGI TENCO

VEDRAI VEDRAI

GIORGIO GABER

LO SHAMPOO

ENNIO MORRICONE

SE TELEFONANDO

UMBERTO BINDI

IL NOSTRO CONCERTO

L'ingresso al parco, come da disposizioni ministeriali in termini di sicurezza, verrà scaglionato a gruppi, a distanza di orari predefiniti e comunicati a tutti coloro che avranno effettuato la prenotazione on line e che rientreranno nel numero massimo consentito.

Si invita e si ricorda che in base alle disposizioni ministeriali del 16 agosto Art 1 . è obbligatorio indossare la mascherina dall’ingresso fino al termine dell’ evento

Ricordiamo che i concerti sono tutti a ingresso totalmente gratuito, ma per i quali è obbligatoria la prenotazione on line attraverso il sito ufficiale dell'Orchestra (di cui riportiamo il link www.sinfonicasanremo.it).