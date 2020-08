San Lorenzo al Mare: fino al 13 settembre proseguono gli appuntamenti del festival letterario 'Due parole in riva al mare'

“Dopo questo periodo complicato che abbiamo attraversato abbiamo deciso di organizzare il Festival, nonostante le difficoltà, le tempistiche e logistiche, proprio per dare un segno di normalità - dichiarano gli organizzatori - crediamo che quest'anno più che mai sia importante e necessario trovarci per chiacchierare di libri e di storie proprio per ripartire. Noi abbiamo deciso di ripartire da qui e lo facciamo alla nostra maniera. Davanti al mare insieme ai libri, con la giusta distanza. Gli attori del Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare cureranno inoltre tutte le letture della rassegna. La particolarità del nostro Festival è la collaborazione attiva dei gruppi di lettura che insieme allo staff organizzano e conducono le presentazioni. I gruppi di lettura coinvolti saranno, ma siamo ancora in programmazione, Gruppo di lettura Frammenti di Imperia, Gruppo di lettura Le ombre dei libri Imperia (ragazzi di 15/18 anni). Stiamo creando una rete di collaborazione tra Gruppi di Lettura in cui crediamo molto”.

Il programma:

19 agosto ore 21 Matteo Saudino presenta La flosofa non è una barba, Vallardi

20 agosto ore 17,30 Gita in barca alla ricerca della balena: Alessandro Barbaglia presenta Nella balena, mondadori in mezzo al mare

26 agosto ore 21 Gian Antonio Stella presenta Diversi. La lunga battaglia dei disabili per cambiare la storia- Solferino

13 settembre ore 10 Pedalata letteraria: presentazione itinerante del carnet de vojage La ciclabile dei fori di Davide Andracco, Emanuele Boetti e Carola Zerbone