Riva Ligure: Marzia Taruffi presenta il suo libro “D’indaco il mare” a Sale in Zucca

Giovedì in piazza Ughetto alle 21.15 altro importante appuntamento per la rassegna estiva è promossa dall’Amministrazione comunale di Riva Ligure in collaborazione con la casa editrice Zem.



La rassegna "Sale in Zucca”, giunta alla sesta edizione, con la direzione artistica di Claudio Porchia, propone incontri per parlare, discutere, stare insieme e confrontarsi su temi di grande attualità, con cadenza settimanale ed è un appuntamento fisso del calendario estivo del comune di Riva Ligure, che può fregiarsi del prestigioso riconoscimento di “Città che legge”.

Giovedì, con inizio alle 21.15, in piazza Ughetto sarà la volta del libro “D’indaco il mare” di Marzia Taruffi che sarà introdotta dallo scrittore Marino Magliani.

Nel libro, che rappresenta l’esordio letterario dell’autrice, si riflette l’esperienza di giornalista che ha osservato da dietro le quinte vite ed emozioni che traspaiono nel ritmo di una narrazione dove la realtà supera la fantasia. Il titolo indica l’esatto momento in cui non si può tornare indietro dove l’ultima decisione rappresenta il vero successo, il riscatto senza esitazioni.

Per partecipare agli incontri a ingresso libero fino a esaurimento dei posti anche se non è obbligatoria è consigliabile la prenotazione scrivendo una mail a sem.rivaligure@gmail.com oppure direttamente presso il SEM Spazio Espositivo Multimediale di via Nino Bixio 15 a Riva Ligure. La prenotazione garantisce il posto in piazza ed evita gli assembramenti all'ingresso.

“La rassegna vuole essere una vetrina culturale aperta a tutti e, grazie alle proposte letterarie, crediamo sarà in grado anche quest’anno di stimolare l’attenzione e l’interesse dei residenti e dei turisti – spiega l’assessore al Turismo Francesco Benza – è una iniziativa per noi di grande valenza culturale, perché crediamo che la cultura rappresenti uno strumento per promuovere il territorio e per rilanciare il turismo”



La manifestazione terminerà il giovedì 27 agosto con il libro “Lingua della terra” di Giacomo Revelli.