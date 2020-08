Cervo: ‘State of the art’, Fabrizio bosso Quartet protagonista sul sagrato dei Corallini

Venerdì 21 agosto – ore 20.30 (prima replica), ore 22.30 (seconda replica) – Fabrizio Bosso torna (dopo le edizioni 2016 e 2018) sul Sagrato dei Corallini con The State of the Art, un dialogo autentico, forte e pieno di espressività, la sublimazione di un percorso musicale e umano che ne sancisce il successo.

FABRIZIO BOSSO QUARTET

Fabrizio Bosso – tromba

Julian Oliver Mazzariello – pianoforte

Jacopo Ferrazza – contrabbasso

Nicola Angelucci – batteria

Esplorando le infinite possibilità del proprio modo di fare musica, grazie al confronto costante con i musicisti che ormai da tempo condividono con lui il palco, Fabrizio Bosso raggiunge qui la sua più completa e matura espressione artistica, sia in qualità di musicista che di compositore: non un punto di arrivo, ma un nuovo inizio che viene suggellato e rinnovato ogni volta. Durante il concerto, il trombettista è in grado di trascinare il gruppo e, nello stesso tempo, lasciare tutto lo spazio necessario per esprimere le singole personalità, creando una musica sempre nuova. Nel repertorio, oltre agli standard e all’improvvisazione, regina indiscussa di questa formazione, emerge anche la peculiare cifra compositiva di Bosso che, sempre riconoscibile, si esprime in brani originali come Rumba For Kampei, Mapa, Black Spirit, Dizzy’s Blues o Minor Mood. “State of The Art” è anche il titolo di un doppio album live uscito ad aprile 2017 per la Warner Music e registrato dal vivo durante i concerti del quartetto a Roma, Tokyo e Verona. Un’istantanea fedele di una fase tra le più felici nella carriera del trombettista, con alcuni momenti memorabili che ora ripropone, per viverli con rinnovata energia e rivestirli con altri colori e sempre nuove idee.

FABRIZIO BOSSO. Fabrizio Bosso inizia a suonare la tromba a 5 anni e a 15 si diploma al conservatorio di Torino. Nel 2000 pubblica “Fast Flight”, il primo disco a suo nome. Nel 2002 esce il primo disco degli High Five intitolato “Jazz For More” al quale seguiranno “Jazz Desire” nel 2004, “Five For Fun”nel 2008 e “Split Kick” nel 2010. Con la Blue Note pubblica, nel 2007, “You’ve Changed”, in quartetto e 13 archi arrangiati da Paolo Silvestri, con alcuni ospiti tra cui Sergio Cammariere, al quale deve l’ingresso nel mondo del pop e la sua prima apparizione al Festival di Sanremo.

La serata si svolgerà – come tutti gli appuntamenti del cartellone – nel pieno rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19.

In caso di maltempo, il concerto si svolgerà all’interno della Chiesa di San Giovanni Battista.

Il servizio navetta quest’anno non sarà effettuato per motivi di sicurezza. Si può usufruire del posteggio in Piazza Steria, con ampia disponibilità di spazi. Il percorso, a piedi, dal posteggio alla Piazza dei Corallini è di circa 15 minuti.

PRENOTAZIONI

È possibile prenotare online sul sito www.cervofestival.com e presso le agenzie accreditate. I posti a sedere sulla gradinata della Chiesa dei Corallini saranno acquistabili esclusivamente la sera dello spettacolo presso la biglietteria all’interno dell’Oratorio di S. Caterina, aperta dalle ore 18.30.

Prezzi biglietti

- poltrone € 30,00; ingressi € 20,00

- INGRESSI ragazzi fino ai 19 anni e studenti fino ai 26 anni: € 10,00

- bambini fino ai 10 anni e disabili: ingresso gratuito

RIDUZIONI E SCONTI

SOCI FAI: sconto di € 5,00 (non cumulabile con altre categorie di sconto), sia per la prenotazione online che per l’acquisto in biglietteria.

RESIDENTI: sconto del 50% (non cumulabile con le altre riduzioni), sia per la prenotazione online che per l’acquisto in biglietteria.

TURISTI: sconto di € 5,00 sui posti in platea a tutti gli spettatori che avranno acquistato prodotti e

servizi per un valore di almeno € 30,00 presso le attività commerciali e turistiche di Cervo nel giorno dello spettacolo. Tale sconto non è cumulabile con le altre riduzioni già previste e non è applicabile alle prenotazioni online.

DIVERSAMENTE FESTIVAL

È attivo il servizio di accompagnamento curato dalla Croce d’Oro di Cervo. A partire da un’ora prima dello spettacolo e fino a fine serata, i volontari saranno a disposizione in Piazza Castello, con mezzi adeguati, per agevolare l’accesso delle persone diversamente abili.

