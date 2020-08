Vallecrosia: incendio distrugge due baracche vicino a un cantiere in via Roma (Foto e Video)

Incendio in atto nella zona di Vallecrosia. Le fiamme sono divampate da una baracca in prossimità di un'area in costruzione in via Roma.

L'allarme è scattato intorno alle 13.30 e sul posto stanno operando cinque squadre dei Vigili del Fuoco, partite dalle caserme di Ventimiglia, Sanremo e Imperia. L'area è temporaneamente interdetta. Al momento non si registrano persone intossicate o ferite.

Presenti sul posto anche i Carabinieri di Vallecrosia e Bordighera, oltre alla Polizia Locale, alla Protezione Civile e ai volontari anti incendio. Stando a quanto riferito da alcuni testimoni pare che qualcuno abbia notato in mattinata qualche piccolo focolaio in un campo vicino alla zona interessata dal rogo. Spetterà ora alle forze dell'ordine ricostruire le cause dell'incendio.