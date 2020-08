Al grido di “Un Ultras non muore mai” i tifosi della Gradinata Nord Sanremo hanno dato oggi l'ultimo toccante saluto all'amico Luigi Baldi, scomparso a soli 47 anni stroncato da una grave malattia cardiaca.

Baldi, molto conosciuto in città, ha seguito per anni la Sanremese diventando una colonna della tifoseria locale. Oggi gli amici di sempre, uniti dalla fede per i colori biancoazzurri, gli hanno tributato un commovente ultimo saluto al cimitero della Foce con cori e applausi.