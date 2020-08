Sanremo: scontro auto moto ai Tre Ponti, centauro ricoverato in gravi condizioni al Borea

Incidente sull’Aurelia a Sanremo all’altezza dei Tre Ponti. Stando a una prima ricostruzione sembra che l’uomo a bordo di una Vespa si sia allargato in fase di sorpasso andandosi poi a scontrare contro un’auto una Ford BMax al suo fianco. Sul posto è intervenuto il personale medico e un equipaggio della croce verde di Sanremo. La dinamica è al vaglio della polizia stradale. Le condizioni di salute del conducente dello scooter sono apparse da subito gravi. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Sanremo per accertamenti. Il traffico sull’Aurelia è stato interrotto in entrambi i sensi di marcia per il tempo necessario a effettuare i soccorsi e i rilievi.