Imperia: evento live allo Za' Records di via Caboto, clienti senza mascherine e mancato distanziamento, blitz delle forze dell'ordine

Blitz di polizia, polizia locale e carabinieri a Imperia, in via Caboto, nel locale Za' Records, dove ieri sera era in corso un evento live all'aperto. Gli agenti sono intervenuti durante il concerto, il primo del locale post lockdown, perché le persone presenti erano senza mascherina e non rispettavano il distanziamento sociale.

Sono in corso le identificazioni da parte delle forze dell'ordine per sanzionare eventualmente il gestore del locale o i clienti non a norma con l'ordinanza firmata domenica dal ministro della salute Roberto Speranza, che impone l'obbligo di indossare la mascherina dopo le 18 nei luoghi in cui non è possibile evitare assembramenti.



Fonti delle forze dell'ordine riferiscono che alcuni clienti, al momento dell'intervento avrebbero inveito contro gli operatori di polizia. Il primo provvedimento preso nei confronti del locale sarebbe la chiusura per cinque giorni. Un duro colpo per il titolare che vedrebbe così sfumare la possibilità di beneficiare della notte bianca di Porto Maurizio in programma per sabato 22 agosto.



Il titolare, Alberto Zambruno, che molti descrivono come molto attento al rispetto delle norme anti covid, proprio ieri dopo l'ordinanza ministeriale, su Facebook, dalla pagina del locale invitava i clienti a rispettare le regole: "Mi raccomando, quando venite allo Za' Records portatevi dietro la mascherina. E' obbligatoria anche all'esterno sia sul dehor sia sulla strada (la via è stretta). Cerchiamo fra tutti di essere responsabili per evitare sanzioni a voi ed al locale. Abbiate pazienza, è complicato per tutti".