Coronavirus: 27 positivi nuovi in Liguria, uno nell'imperiese rientrato da un viaggio all'estero

Continua a crescere il numero dei casi di Coronavirus in Liguria, 27 unità in più rispetto a ieri che portano a 10.501 il numero complessivo dei casi. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1589 tamponi, arrivando a un totale di 213.677. Non si sono registrati decessi.

In provincia di Imperia i positivi rimangono stabili a 69, sette dei quali ricoverati all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo. Tra i 27 positivi odierni, c'è 1 persona proveniente da viaggio estero in osservazione presso l'ASL1 imperiese. Cresce anche il dato delle sorveglianze attive, 20 in più rispetto a ieri, arrivando a quota 75.

I DATI

Totale tamponi effettuati: 213.677 (+1589)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 10.501 (+27)

Totale casi positivi individuati da test di screening 1.356 (+11)

Totale casi positivi in pazienti asintomatici: 9.145 (+16)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.292 (+17)

I casi per provincia

Imperia 69 (-)

Savona 212 (+5)

La Spezia 51 (+3)

Genova 780 (+5)

Residenti fuori regione/estero 58 (-1)

Altro/in fase di verifica 117 (+5)

Totale 1.292

Ospedalizzati: 26 (1 in terapia intensiva) | +1 rispetto a ieri

Asl1 7 (-)

Asl2 5 (+1)

Policlinico San Martino 4 (1 in terapia intensiva)

Evangelico 0(-)

Galliera 3(-)

Gaslini 2 (-)

Asl3 globale 0 (-)

Asl4 globale 1 (-)

Asl4 Sestri Levante 1 (-)

Asl5 4 (-)

Isolamento domiciliare 296 (+26)

Guariti (negativi in due test consecutivi) 10

Decessi 1.569 (0)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 75 (+20)

Asl2 325 (+2)

Asl3 312 (-9)

Asl4 132 (+52)

Asl5 267 (+101)

Totale 1111 (+166)